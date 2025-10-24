बनबसा में लैंडपोर्ट से भारत-नेपाल संबंध होंगे मजबूत; CM धामी ने गिनाए फायदे
संक्षेप: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बनबसा में निर्माणाधीन लैंडपोर्ट का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि लैंडपोर्ट निर्माण से भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूती मिलेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में निर्माणाधीन लैंडपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लैंडपोर्ट निर्माण से भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों की व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को बनबसा के गुदमी गांव पहुंचे। उन्होंने यहां निर्माणाधीन लैंडपोर्ट का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि लैंडपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र ने पहले चरण में 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
व्यापारियों को भी मिलेगी सहूलियत
सीएम धामी ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच रोटी-बेटी के संबंध हैं। लैंडपोर्ट बनने से भारत-नेपाल संबंधों को मजबूती मिलने के साथ ही व्यापारियों को भी सहूलियत मिलेगी। अब तक लैंडपोर्ट की क्षमता दो हजार लोगों की थी। निर्माण के बाद इसकी क्षमता बढ़ कर दस हजार से अधिक हो जाएगी। साथ ही यहां से आवागमन भी तेजी से हो सकेगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा यह परियोजना भारत-नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होगी। भारत सरकार की लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उत्तराखंड सरकार के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ा रही है।
सीमा प्रबंधन में आएगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा यह आधुनिक लैंड पोर्ट भारत और नेपाल के बीच व्यापार एवं यात्री आवागमन के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित प्रणाली विकसित करेगा। यहां कस्टम, सुरक्षा, व्यापार एवं बॉर्डर से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियां एक ही परिसर में काम करेंगी, जिससे सीमा प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता आएगी।
पीएम मोदी का जताया आभार
लैंडपोर्ट निर्माण के लिए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कार्यदायी संस्था लैंडपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
चम्पावत में खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय: धामी
चम्पावत जिले में जल्द पंतनगर विश्वविद्यालय जैसा कृषि विश्वविद्यालय खुलेगा। यह घोषणा सीएम धामी ने टनकपुर दौरे पर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शारदा कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि भविष्य में शारदा कॉरिडोर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा।किसानों को अधिक सुविधा देने के लिए चम्पावत जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
