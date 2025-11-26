Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand cm puskar singh dhami gift to upnl employees equal pay for equal work
CM धामी का UPNL कर्मियों को गिफ्ट, समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन, शर्तें लागू

CM धामी का UPNL कर्मियों को गिफ्ट, समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन, शर्तें लागू

संक्षेप:

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कार्मिकों को राज्य सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया है।

Wed, 26 Nov 2025 12:43 AMKrishna Bihari Singh भाषा, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने मंगलवार को उपनलकर्मियों को एक बड़ा गिफ्ट दिया। सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस फैसले के बाद करीब एक पखवाड़े से हड़ताल पर चल रहे सूबे के उपनल कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा 12 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड के सैनिक कल्याण सचिव दीपेन्द्र चौधरी की ओर से उपनल के प्रबंध निदेशक को भेजे पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों या संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात उन कार्मियों को समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि अन्य उपनल कार्मिकों को भी चरणबद्ध रूप से यथाशीघ्र समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। सचिव की ओर से कहा गया है कि उक्त निर्णय के क्रम में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि कार्मिकों को समयबद्ध रूप से लाभ मिल सके।

वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उपनल कार्मिकों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। उपनल कार्मिकों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए लगातार जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं।पिछले एक पखवाड़े से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 22 हजार उपनल कर्मी नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर थे।

उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद उपनल कर्मियों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने कहा कि यदि सोमवार तक राज्य सरकार इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं करती तो आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।