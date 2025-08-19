Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Remembers Ex MLA Munni Devi in Monsoon Session with Heartfelt incident उत्तराखंड मानसून सत्र में पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि, CM धामी ने सुनाया भावुक किस्सा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड मानसून सत्र में पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि, CM धामी ने सुनाया भावुक किस्सा

उत्तराखंड मानसून सत्र के दौरान सभी विधायकों ने पूर्व विधायक मुन्नी देवी को याद किया। इस दौरान सीएम धामी ने उनसे जुड़ा एक भावुक किस्सा सुनाया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 01:15 PM
उत्तराखंड मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेताओं ने वेल पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को बीच में आना पड़ा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और आपदा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा सचिव की मेज पलटी और माइक उखाड़कर फेंक दिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं ने पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने मुन्नी देवी से जुड़ा एक यादगार किस्सा सुनाया।

सदन में पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर बैठकर शांतिपूर्वक बैठ गए। कांग्रेस विधायकों के हंगामे की वजह से सीएम की टेबल का माइक खराब हो गया था। जिससे उन्हें पीछे की सीट पर जाकर बोलना पड़ा।

ये भी पढ़ें:LIVE: मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, सचिव की मेज पलटी; माइक तोड़ा

सीएम धामी ने सुनाया भावुक किस्सा

सीएम धामी ने थराली विधानसभा की पूर्व सदस्य मुन्नी के बारे में कहा कि 2014 में चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 2018 में वो अपने पति स्व.मदनलाल शाह की सीट पर जीतकर पहली बार निर्वाचित हुईं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। गरीबों और वंचितों की लड़ाई में अग्रिम पंक्तियों में खड़ी रहीं।

सीएम ने कहा, बात 2021 में नारायण बगड़ ब्लाक के गांव डुंगरी की है। उस वक्त वहां भीषण आपदा में दो लोगों की मौत हो गई थी। मैं, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत जी वहां पहुंचे थे। महाराज जी को हमने बीच में कहा कि बहुत सारे ग्रामीण इक्ट्ठा हुए हैं, वो उनकी बात सुनेंगे। मैं और धन सिंह पैदल पहाड़ पर चढ़ने लगे। उस समय मुन्नी देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैंने मुन्नी देवी को फोन पर कहा कि उस खड़ी चढ़ाई में हम जब ऊपर आ रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। मुन्नी देवी खराब स्वास्थ्य के बावजूद हमें उस पहाड़ में चढ़ाई करते हुए दिख गईं। वो जनता से सीधे संवाद में विश्वास करती थीं। इसलिए सभी लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे।

हाल ही में अस्पताल में निधन

कुछ दिन पहले मैं उनसे अस्पताल मिलने पहुंचा। उनका अंत समय में लंबा कालखंड अस्पताल में गुजरा था, लेकिन कमजोरी से भरे उस चेहरे में जनता की सेवा का जुनून था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी स्वास्थ्य ठीक होते ही वो दोबारा जनता के बीच लौटेंगी।

