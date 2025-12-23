कांग्रेस को मंदिर नहीं मजारों की चिंता, मुगलिया मानसिकता को हम खत्म करेंगे: उत्तराखंड CM धामी
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में जन-जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि विपक्ष को मंदिर नहीं मजारों की चिंता है। इस मुगलिया मानसिकता को भाजपा खत्म करेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस ने मुगलिया मानसिकता को पनपाया। अब भाजपा ऐसी मानसिकता को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मंदिरों की नहीं अवैध मजारों की चिंता है। ऐसे अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस को परेशानी होती है।
देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत को भव्य बनाने का काम भाजपा कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की डेमोग्राफी बदली, जिसे ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। सरकार ने सख्त कानून बनाकर कठोर कार्रवाई की, लेकिन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई का कांग्रेस ने हर बार विरोध किया।
रानीखेत के ताड़ीखेत में सोमवार को आयोजित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जिहाद मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को बंद करने में भी कांग्रेस को परेशानी होती है। कांग्रेस को समान नागरिक संहिता कानून से भी दिक्कत है। मुख्यमंत्री बोले, भाजपा सरकार नाम बदलकर घुसपैठ कर देवभूमि उत्तराखंड का नाम खराब करने के प्रयासों को विफल कर रही है। संबंधित खबर P08
स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान जल्द
सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन पर धामी ने कहा कि सरकार जल्द स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करेगी। आठ शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित होंगी। प्रदेश का पहला खेल विवि हल्द्वानी, लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
