Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand CM pushkar singh dhami big statement says we will End congress Mughal Mentality
कांग्रेस को मंदिर नहीं मजारों की चिंता, मुगलिया मानसिकता को हम खत्म करेंगे: उत्तराखंड CM धामी

कांग्रेस को मंदिर नहीं मजारों की चिंता, मुगलिया मानसिकता को हम खत्म करेंगे: उत्तराखंड CM धामी

संक्षेप:

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में जन-जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि विपक्ष को मंदिर नहीं मजारों की चिंता है। इस मुगलिया मानसिकता को भाजपा खत्म करेगी।

Dec 23, 2025 01:28 pm ISTGaurav Kala अल्मोड़ा
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस ने मुगलिया मानसिकता को पनपाया। अब भाजपा ऐसी मानसिकता को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मंदिरों की नहीं अवैध मजारों की चिंता है। ऐसे अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस को परेशानी होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत को भव्य बनाने का काम भाजपा कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की डेमोग्राफी बदली, जिसे ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। सरकार ने सख्त कानून बनाकर कठोर कार्रवाई की, लेकिन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई का कांग्रेस ने हर बार विरोध किया।

ये भी पढ़ें:मिनी स्टेडियम से हेलीपैड तक, 'जन-जन के द्वार' में अल्मोड़ा को 77 करोड़ की सौगात

रानीखेत के ताड़ीखेत में सोमवार को आयोजित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जिहाद मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को बंद करने में भी कांग्रेस को परेशानी होती है। कांग्रेस को समान नागरिक संहिता कानून से भी दिक्कत है। मुख्यमंत्री बोले, भाजपा सरकार नाम बदलकर घुसपैठ कर देवभूमि उत्तराखंड का नाम खराब करने के प्रयासों को विफल कर रही है। संबंधित खबर P08

स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान जल्द

सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन पर धामी ने कहा कि सरकार जल्द स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करेगी। आठ शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित होंगी। प्रदेश का पहला खेल विवि हल्द्वानी, लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Pushkar Singh Dhami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।