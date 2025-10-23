इस मामले में यूपी CM योगी आदित्यनाथ से आगे निकले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, सुक्खू काफी पीछे

संक्षेप: फेसबुक फॉलोअर्स में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पछाड़ लिया है। हिमाचल सीएम सुक्खू काफी पीछे हैं। वहीं, X की बात करें तो यहां योगी का दबदबा कायम है।

अपने फैसलों के लिए देश भर में सुर्खियों में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फेसबुक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीछे कर दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू काफी पीछे हैं। फेसबुक पर धामी के 10 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके है। जबकि योगी के 9.6 मिलियन और सुक्खू के 1.75 लाख हैं।

उत्तराखंड में फेसबुक पर मुख्यमंत्री धामी के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के 23 लाख और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के 22 लाख से फालोअर्स है। निशंक, धन सिंह रावत के 15 लाख, सौरभ बहुगुणा के 12 लाख, मदन कौशिक के 10 लाख, गणेश जोशी के 7.48 लाख फालोअर्स हैं।

X में धामी पर योगी भारी एक्स पर योगी आदित्यनाथ के फालोअर्स 32 मिलियन से भी ज्यादा हैं। एक्स पर फिलहाल रमेश पोखरियाल निशंक 1.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आगे हैं। यहां धामी के फॉलोअर्स 5.89 लाख है। हरीश रावत के 3.78 लाख, त्रिवेंद्र रावत के 2.97 लाख, सतपाल महाराज के 47.9 हजार, धन सिंह के 46 हजार, गणेश गोदियाल के 32.5 हजार, प्रीतम सिंह के 32.2 हजार फालोअर्स हैं।