उत्तराखंड में खुलेंगी 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी, इतने एथलीट ले सकेंगे ट्रेनिंग

संक्षेप:

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन स्पोर्ट्स एकेडमी में 920 एथलीट और हजार खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकेंगे।

Jan 11, 2026 10:57 am IST
उत्तराखंड में जल्द ही 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी खुलेंगी। इन स्पोर्ट्स एकेडमी में 920 एथलीट और हजार खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल में शनिवार को खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में ये जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'खेलो इंडिया और फिट इंडिया' कैंपेन पर कहा कि इससे देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और युवाओं को स्पोर्ट्स की ओर प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान संस्कृति, स्पोर्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने पर है।

पहले भी कर चुके एलान

इससे पहले सीएम ने बीते साल नवंबर में भी 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर ऐसी ही जानकारी दी थी। तब सीएम ने ये भी कहा था कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं अक्टूबर में उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन कार्यक्रम में भी सीएम धामी ने 23 नई स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने की बात कही थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अपने भाषण में कहा था कि खेल न सिर्फ युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि इसके जरिए युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे गुण भी विकसित होते हैं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड पर ले चुके बड़ा फैसला

आपको बता दें कि सीएम धामी ने 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने की शुक्रवार को सिफारिश की थी। धामी ने हाल में अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का अनुरोध किया था।

