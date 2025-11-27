मॉर्निंग वॉक पर निकले उत्तराखंड CM पुष्कर धामी, सड़क पर चाय भी बनाई
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, उन्होंने सड़क किनारे एक दुकान पर चाय भी बनाई। सीएम धामी ने राज्य में अवैध रूप से बसे बाहरियों की पहचान के लिए सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार तड़के नैनीताल में मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और पर्यटकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मल्लीताल में एक दुकान पर चाय भी बनाई। इसके बाद उन्होंने मानस खंड माला मिशन योजना के तहत मल्लीताल में मां नयना देवी मंदिर के सुन्दरीकरण काम को भी देखा।
सीएम धामी ने कहा कि पर्यटकों के भव्य स्वागत के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के जरिये देवभूमि के धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अवैध रूप से बसे बाहरियों का सत्यापन
राज्य में अवैध रूप से आकर बस रहे लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सत्यापन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में 10 साल की अवधि में बने राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली-पानी के कनेशन आदि को सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस लाइन में विधिक दिवस समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रमाणपत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। सभी अधिकारियों को सत्यापन अवधि का दायरा 10 साल रखने को कहा गया है।
