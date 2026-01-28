Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand CM Pushkar Dhami says US Report Hate Speech I will Keep Speaking for Sanatan
सनातन की रक्षा की बात हेट स्पीच तो लाख बार बोलूंगा, अमेरिकी रिपोर्ट पर उत्तराखंड CM पुष्कर धामी

सनातन की रक्षा की बात हेट स्पीच तो लाख बार बोलूंगा, अमेरिकी रिपोर्ट पर उत्तराखंड CM पुष्कर धामी

संक्षेप:

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: अमेरिकी रिपोर्ट में सीएम धामी के बयानों को हेट स्पीच में सबसे ऊपर बताया गया। इसके जवाब में धामी ने कहा कि सनातन की रक्षा की बात हेट स्पीच तो मैं लाख बार बोलूंगा।

Jan 28, 2026 07:41 am ISTGaurav Kala देहरादून
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि सनातन और देवभूमि के देवत्व की रक्षा की बात करना हेट स्पीच है तो वे लाख बार बोलेंगे। साथ ही नीतियां बनाकर सख्ती से अमल भी कराएंगे। उनसे मीडियाकर्मियों ने सवाल किया था कि एक अमेरिकी रिपोर्ट में उनकी स्पीच को हेट स्पीच देने में सबसे आगे बताया गया है।

देहरादून नींबूवाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अमेरिकी एनजीओ की रिपोर्ट के हवाले से हेट स्पीच का प्रचार किया जा रहा है। उनके भाषण, बयानों का जिक्र करते हुए उन्हें हेट स्पीच देने में सबसे आगे बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तल्खी के साथ कहा कि ‘सनातन की रक्षा, देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

न जबरन धर्मांतरण, न धर्म के नाम पर अतिक्रमण

उन्होंने आगे कहा, यदि मैं कहता हूं कि जबरन धर्मांतरण नहीं होने दूंगा, धर्म के नाम पर अतिक्रमण, राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिश को बर्दाश्त नहीं करूंगा, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद नहीं होने दूंगा, तो क्या गलत है? मैं हजार बार नहीं लाख बार बोलूंगा और इसे साकार करने के लिए पूरी ताकत से काम भी करूंगा’।

देवभूमि पर मेरा संकल्प अटल- धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देकर जाए और यह मेरा संकल्प है कि इसके लिए जो भी करना पड़े वह किया जाएगा।

यूसीसी पर दुष्प्रचार

एक सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि यूसीसी पर कांग्रेस समेत कुछ तत्व दुष्प्रचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ‘लिव इन’ का सर्टिफिकेट बनने पर बाहरी व्यक्ति भी राज्य का निवासी मान लिया जाएगा, यह गलत है। ‘लिव इन’ के पंजीकरण को राज्यहित में ही अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। कोई भी पहचान छिपा कर किसी को धोखा नहीं दे सकता।

Pushkar Singh Dhami Uttarakhand News Hindi

