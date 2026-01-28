सनातन की रक्षा की बात हेट स्पीच तो लाख बार बोलूंगा, अमेरिकी रिपोर्ट पर उत्तराखंड CM पुष्कर धामी

संक्षेप: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: अमेरिकी रिपोर्ट में सीएम धामी के बयानों को हेट स्पीच में सबसे ऊपर बताया गया। इसके जवाब में धामी ने कहा कि सनातन की रक्षा की बात हेट स्पीच तो मैं लाख बार बोलूंगा।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि सनातन और देवभूमि के देवत्व की रक्षा की बात करना हेट स्पीच है तो वे लाख बार बोलेंगे। साथ ही नीतियां बनाकर सख्ती से अमल भी कराएंगे। उनसे मीडियाकर्मियों ने सवाल किया था कि एक अमेरिकी रिपोर्ट में उनकी स्पीच को हेट स्पीच देने में सबसे आगे बताया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

देहरादून नींबूवाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अमेरिकी एनजीओ की रिपोर्ट के हवाले से हेट स्पीच का प्रचार किया जा रहा है। उनके भाषण, बयानों का जिक्र करते हुए उन्हें हेट स्पीच देने में सबसे आगे बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तल्खी के साथ कहा कि ‘सनातन की रक्षा, देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

न जबरन धर्मांतरण, न धर्म के नाम पर अतिक्रमण उन्होंने आगे कहा, यदि मैं कहता हूं कि जबरन धर्मांतरण नहीं होने दूंगा, धर्म के नाम पर अतिक्रमण, राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिश को बर्दाश्त नहीं करूंगा, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद नहीं होने दूंगा, तो क्या गलत है? मैं हजार बार नहीं लाख बार बोलूंगा और इसे साकार करने के लिए पूरी ताकत से काम भी करूंगा’।

देवभूमि पर मेरा संकल्प अटल- धामी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देकर जाए और यह मेरा संकल्प है कि इसके लिए जो भी करना पड़े वह किया जाएगा।