सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों के लिए खोला राहत का पिटारा, बुनियादी ढांचे के लिए भी करोड़ों मंजूर
ऐसे प्रभावित लोग जो वर्तमान में किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें छह महीने तक किराए के लिए प्रति परिवार प्रति माह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 19.28 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न आपदा प्रभावितों को वित्तीय सहायता देने और जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इन वित्तीय आवंटनों के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किए गए प्रावधानों के तहत, 'अनटाइड फंड' (बिना किसी विशेष शर्त वाला कोष) के रूप में प्रत्येक जिले को 13-13 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की भी अनुमति भी दे दी है।
CMO ने बताया कि 5 अगस्त 2025 को यमुना नदी के जल प्रवाह में आंशिक रुकावट के कारण, कुंशाला गांव के स्यानाचट्टी में एक झील बन गई थी, जिसके चलते कई होटल और इमारतें पानी में डूब गए थे। इस घटना से प्रभावित कुल 19 लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 61.09 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।
टिहरी गढ़वाल के प्रभावित परिवारों को किराया सहायता
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान टिहरी गढ़वाल जिले के विभिन्न गांवों विशेष रूप से धनोल्टी, टिहरी, प्रतापनगर, जखनीधार और मदननेगी तहसीलों में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित हुए ऐसे परिवार, जो वर्तमान में किराए के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें छह महीने तक किराए के लिए प्रति परिवार प्रति माह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 19.28 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।
जिलों के विकास के लिए 'अनटाइड फंड' और सीवर लाइन निर्माण
इसके साथ ही देहरादून जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के लिए 2.43 करोड़ रुपए के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में पित्थूवाला शाखा के अंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव में सीवर लाइन को बदलने का काम, और संधू एन्क्लेव तथा प्रियदर्शिनी एन्क्लेव में SPS (सीवेज पंपिंग स्टेशन) का निर्माण शामिल है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले को 13-13 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की भी अनुमति दी गई है।
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, 'मुख्य सेवक सदन' में राज्य भर से आए नागरिकों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया।
मुख्यमंत्री ने सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और वित्तीय सहायता से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की शिकायतों का समय-सीमा के भीतर और प्रभावी ढंग से, प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि समस्याओं को सुलझाने में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और हर मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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