धामी सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यकों के लिए आय सीमा होगी 4 लाख, छात्रवृत्ति भी बढ़ेगी

संक्षेप: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक दिवस पर योजनाओं की आय सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर चार लाख करने और मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आय सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये की जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई जाएगी। सीएम ने यह घोषणा गुरुवार को अल्पसंख्यक दिवस पर राजधानी में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिमालयन कल्चरल सेंटर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन मौलिक अधिकारों को याद करने का अवसर है। छोटे मन, विचार वाले लोग ही तेरा-मेरा की सोच रखते हैं। जो उदार होते हैं, उनके लिए सब परिवार के समान होते हैं। भारत ने कई देशों से आए लोगों को शरण दी है। भारत लगातार विश्व कल्याण की भावना के साथ कार्य कर रहा है। देश में उज्ज्वला, आयुष्मान, जन धन योजना से अल्संख्यकों का कल्याण हो रहा है और वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने कहाकि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए स्वरोजगार एवं शिक्षा ऋण, रोजगार, छात्रवृत्ति व हुनर समेत तमाम याेजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में आय सीमा बढ़ने से मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी व जैन समुदाय के लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने हुनर योजना में प्रशिक्षण शुल्क और ट्रेनिंग के घंटे बढ़ाने संबंधी मांगों का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया।

हिमालयन कल्चरल सेंटर में अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत किया है। अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा कर उनका आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा रहा है। शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार ऋण दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए गए है ताकि गरीब पिछड़ों को लाभ मिल सके। यूसीसी को प्रदेश में लागू किया है, हुनर योजना को रोजगार से जोड़ रहे हैं। कौशल विकास करके महिलाएं सशक्त बन रही हैं।

सीएम ने कहा कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर यातनाएं दी जाती है। अल्पसंख्यकों से आह्वान किया कि उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएं। उनको भी समानता से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इस दौरान आयोग उपाध्यक्ष फरजाना बेगम, पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरके जैन, डॉ. नरेंद्रजीत बिंद्रा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स, सदस्य मो. तस्लीम, जगजीत सिंह, गगनदीप बेदी, डॉ. सुरेन्द्र जैन, येशु शुपेन, नफीस अहमद, शकील अहमद, शारीक अहमद, निदेशक राजेंद्र कुमार, आयोग सचिव जेएस रावत, डॉ. शमी शाह सिद्दीकी, फराज अहमद, शमा परवीन, मो. इस्लाम आदि मौजूद रहे।

मेधावी छात्राएं नवाजी : कार्यक्रम में सीएम ने मेधावी प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी अफरीन परवीन, सना, निश्वा अंजुम, सादिका परवीन एवं धराली आपदा में सराहनीय कार्य करने वाले दानिश गौड़ को नवाजा। उधर मसूरी कोतवाली में भी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

धामी का पगड़ी और ताज पहनाकर किया सम्मान अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने तीन तलाक एवं यूसीसी के मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को धामी सरकार ने आजादी दिलाई। यूसीसी ने महिलाओ को मायके एवं ससुराल में हक दिलाया है। महिलाओं ने पगड़ी और ताज पहनाकर सीएम का सम्मान किया गया। यहां सीएनआई गर्ल्स की छात्राओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर बेजोड़ प्रस्तुति दी।

प्रशिक्षण पर आठ हजार दें हुनर योजना के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन दो घंटे से बढ़ाकर चार घंटे करने, प्रशिक्षण राशि छह हजार प्रति प्रशिक्षार्थी से आठ हजार करने की मांग उठाई।

मदरसों के छात्र पाएंगे आधुनिक शिक्षा सीएम ने कहा कि मदरसों की सीमित शिक्षा ने बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा। अब अल्पसंख्यक प्राधिकरण बनने के बाद बच्चे धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, कम्प्यूटर, अंग्रेजी की भी पढ़ाई करेंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है, ताकि प्रलोभन से धर्मांतरण रोका जा सके। सरकार हर नागरिक को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करती है।