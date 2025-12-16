सीएम धामी की सौगात; चार सीवरेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, इन शहरों को मिलेगा फायदा

Hindustan Hindi News
Uttarakhand CM Dhami gift, Four sewage management projects approved for these cities
Dec 16, 2025 09:30 pm ISTSourabh Jain एएनआई, देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रदेश के चार शहरों को विकास कार्यों की सौगात देते हुए वहां सीवरेज मैनेजमेंट परियोजनाओं पर काम शुरू करने को मंजूरी दे दी। इस दौरान उन्होंने इसके लिए कुल 43.68 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए। इसके अलावा उन्होंने रुद्रपुर में एक नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपए जारी करने को भी मंजूरी दे दी।

पेयजल विभाग के अंतर्गत मंजूर की गई इन सीवरेज परियोजनाओं में हरिद्वार के हरिपुर कलां की भगत सिंह कॉलोनी भी शामिल है, जहां पर सीवरेज सिस्टम योजना के लिए 11.22 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

इसके अलावा नैनीताल जिले में नवाबी रोड पर दुर्गा सिटी चौक से कालाढूंगी रोड तक सीवरेज योजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 9.49 करोड़ रुपए आएगी।

तीसरी परियोजना के तहत देहरादून शहर के पथरियापीर, नीलकंठ विहार, इंदिरा कॉलोनी और चुखुवाला इलाकों में सीवर लाइन बिछाने का काम दिया गया। इसके लिए 13.91 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

उधर चौथी सीवरेज परियोजना के तहत देहरादून में कैनाल रोड पर साकेत नगर कॉलोनी के ज़ोन-C के बाकी इलाकों के लिए 9.06 करोड़ रुपए से सीवरेज योजना को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर स्थित नर्सिंग कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण और साइट डेवलपमेंट के लिए 2.50 करोड़ रुपए जारी करने को भी मंजूरी दे दी।

