प्रोटोकॉल तोड़ 'मुख्य सेवक' बने उत्तराखंड CM पुष्कर धामी, स्टॉल में डेढ़ घंटे लोगों की शिकायतें सुनी

संक्षेप: अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने प्रोटोकॉल तोड़कर जनता से सीधा संवाद किया। मुख्यसेवक नाम के एक स्टॉल पर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनी।

अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैनोली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की। प्रोटोकॉल तोड़कर सीधे जनता के साथ संवाद किया। मुख्यसेवक नाम से बनाए गए स्टॉल में बैठकर लोगों की शिकायतें भी सुनीं। डेढ़ घंटे तक सीएम लोगों के बीच जमे रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जैनोली में आयोजित शिविर में सीएम के पास तमाम समस्याएं आईं। इन्हीं में से एक दिव्यांग दीपा भी थीं। उन्होंने सीएम से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर सीएम बिफर उठे। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल कागजी कार्रवाई कर पेंशन जारी करने के निर्देश दिए। सीएम के समक्ष पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के भवन की दयनीय स्थिति की भी शिकायत मिली।

इस पर सीएम ने विद्यायल भवन के जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए अधिकारियों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा सीएम के समक्ष पेयजल योजनाएं, गांवों की सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समस्याएं बताई गईं। सीएम ने अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। लोगों से एक-एक कर चर्चा करते योजनाओं के लाभ की जानकारी ली।

कहा कि शिविरों का उद्देश्य यह है कि लोगों को यहां-वहां भटकने के बजाए उनकी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान से शासन और जनता के बीच संवाद, विश्वास और सहभागिता को सशक्त किया जा रहा है।