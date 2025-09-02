Uttarakhand CM Dhami approves dearness allowance hike upto 11 percent for public body employees उत्तराखंड सरकार की कर्मचारियों को सौगात, इतना बढ़ाया महंगाई भत्ता; किन्हें और कब से मिलेगा फायदा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड ने मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन विभाग के साथ 6,800 करोड़ रुपए की दो रोपवे परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। धामी ने कहा कि यह समझौता राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाएगा।

Sourabh Jain एएनआई, देहरादून, उत्तराखंडTue, 2 Sep 2025 11:11 PM
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सार्वजनिक निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को मंगलवार को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 11% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को आठ महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। इस दौरान पांचवें वेतनमान के लिए डीए 455% से बढ़कर 466% और छठे वेतनमान के लिए 246% से बढ़कर 252% हो गया है।

11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

इस बारे में सीएम धामी की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि, 'पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों या उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 455% से बढ़ाकर 466% करने और छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों या उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 246% से बढ़ाकर 252% करने को मंजूरी दे दी है।'

चेकडैम बनाने के लिए 96 करोड़ मंजूर किए

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 417.72 लाख रुपए तथा उप कारागार, रुड़की में नए अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 251.49 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के रालम अंतर्गत किलाटम में चेकडैम के निर्माण हेतु 95.49 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है तथा प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात 57.294 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं।

सौंदर्यीकरण के काम के लिए करीब 1.3 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले की चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के हनुमान मंदिर मेला स्थल, लधौली, आदि मेला स्थल, कालूखान तथा फुटलिंग कालूखान के सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 81.50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है तथा इसकी प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात 48.90 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

6,800 करोड़ रुपए से बनेंगे रोपवे

उधर राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड ने मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन विभाग के साथ 6,800 करोड़ रुपए की दो रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली एक विशेष इकाई (SPV) है। इन रोपवे में 4,100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 12.9 किलोमीटर लंबी सोनप्रयाग-केदारनाथ परियोजना और 2,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 12.4 किलोमीटर लंबी गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब परियोजना शामिल है।

धामी ने कहा कि यह समझौता राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाएगा और पर्यटन, रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं से रोपवे संपर्क का विस्तार होने और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।

इस समझौते पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा और राज्य के पर्यटन, धार्मिक मामलों और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे विकास के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दिन है।

Uttarakhand News

