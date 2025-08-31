CM बदले जाने की अफवाह उड़ाई, भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस

पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की अफवाह से न केवल राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान आता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

उत्तराखंड में आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों के बीच मुख्यमंत्री के बदले जाने की अफवाह फैलाने पर पुलिस ने तीन फेसबुक अकाउंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की ओर से शहर कोतवाली में तहरीर दी गई।

इस मामले में शनिवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एसएसपी अजय सिंह से मुलाकात भी की थी। इधर, एसएसपी ने बताया कि शहर कोतवाली में फेसबुक अकाउंट ‘आई लव माय उत्तराखंड संस्कृति’, ‘उत्तराखंड वाले’ और ‘जनता जन आंदोलन इरिटेड’ के संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इन पेजों पर मुख्यमंत्री बदलने की भ्रामक पोस्ट की जा रही थी। इनसे आम जनमानस में भ्रमफैल रहा था। सरकारी राहत कार्यों में बाधा आ रही थी। फेसबुक अकाउंट चलाने वालों की पहचान की जा रही है। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अफवाह से आपदा राहत और बचाव कार्य पर असर उत्तराखंड के बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले इन दिनों आपदा से प्रभावित हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस प्रकार की अफवाह से न केवल राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान आता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।