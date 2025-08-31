Uttarakhand CM Change rumour Police Book Facebook Users After BJP Complaint CM बदले जाने की अफवाह उड़ाई, भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand CM Change rumour Police Book Facebook Users After BJP Complaint

CM बदले जाने की अफवाह उड़ाई, भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस

पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की अफवाह से न केवल राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान आता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:51 AM
share Share
Follow Us on
CM बदले जाने की अफवाह उड़ाई, भाजपा की शिकायत पर तीन फेसबुक यूजर्स के खिलाफ केस

उत्तराखंड में आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों के बीच मुख्यमंत्री के बदले जाने की अफवाह फैलाने पर पुलिस ने तीन फेसबुक अकाउंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की ओर से शहर कोतवाली में तहरीर दी गई।

इस मामले में शनिवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एसएसपी अजय सिंह से मुलाकात भी की थी। इधर, एसएसपी ने बताया कि शहर कोतवाली में फेसबुक अकाउंट ‘आई लव माय उत्तराखंड संस्कृति’, ‘उत्तराखंड वाले’ और ‘जनता जन आंदोलन इरिटेड’ के संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इन पेजों पर मुख्यमंत्री बदलने की भ्रामक पोस्ट की जा रही थी। इनसे आम जनमानस में भ्रमफैल रहा था। सरकारी राहत कार्यों में बाधा आ रही थी। फेसबुक अकाउंट चलाने वालों की पहचान की जा रही है। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:भाई कहकर रखा, 20 दिन बाद पत्नी से संबंध के शक में दोस्त को हथौड़े से मार डाला

अफवाह से आपदा राहत और बचाव कार्य पर असर

उत्तराखंड के बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले इन दिनों आपदा से प्रभावित हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस प्रकार की अफवाह से न केवल राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान आता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

पुलिस की अपील- अफवाह पर भरोसा न करें लोग

उत्तराखंड पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट या अफवाह का प्रसार न करें। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि, अफवाह फैलाने वालों पर आईटी ऐक्ट समेत तमाम सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल चौबीसों घंटे सक्रिय है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

Uttarakhand News Pushkar Singh Dhami Dehradun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।