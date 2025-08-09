Uttarakhand Cloudburst Rescue Operations Intensify on Third Day update उत्तरकाशी में जिंदगी बचाने की जंग जारी, तीसरे दिन ऐसे चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन; अपडेट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से धराली-हर्षिल में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से 566 लोग बचाए गए हैं अभी भी 300 लोग फंसे हैं। SDRF के बचाव कार्य जारी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशी, पीटीआईSat, 9 Aug 2025 12:01 PM
उत्तरकाशी में जिंदगी बचाने की जंग जारी, तीसरे दिन ऐसे चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन; अपडेट

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। धराली और हर्षिल में फंसे लोगों को बचाने के लिए तीसरे दिन भी हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है। यह आपदा इतनी भयावह थी कि इसने कई घरों को बहा ले गई, और लोगों की जिंदगी को एक पल में उजाड़ दिया।

हेलीकॉप्टर से बचाव, मटली हेलीपैड बना सहारा

उत्तरकाशी के मटली हेलीपैड से लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, जो धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। बचाए गए लोगों को मटली हेलीपैड पर लाया जा रहा है, जहां से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई है।

हर्षिल का सेना शिविर भी नहीं बचा

हर्षिल में सेना का एक शिविर भी इस आपदा की चपेट में आ गया। बादल फटने से आई बाढ़ ने शिविर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। अब वहां सिर्फ मलबे का ढेर बचा है, जो इस त्रासदी की भयावहता को बयां करता है।

बचाए गए लोगों ने अपनी दर्दनाक कहानियां साझा की हैं। एक पीड़ित ने बताया, "हमारा घर, सामान, सब कुछ बाढ़ में बह गया। हमने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई।" देहरादून की रहने वाली पूजा, जो रक्षाबंधन मनाने अपने मायके धराली गई थीं, ने कहा, "वहां का मंजर बहुत डरावना था। मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई।"

566 लोग सुरक्षित, 300 अभी भी फंसे

शुक्रवार दोपहर तक धराली और हर्षिल से 566 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं। कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 लोग अभी भी लापता हैं।

SDRF की मुस्तैदी, आधुनिक उपकरणों का उपयोग

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे अत्याधुनिक उपकरणों जैसे कि विक्टिम लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, डॉग स्क्वॉड भी फंसे हुए लोगों की तलाश में जुटा हुआ है।

चारधाम यात्रा पर असर, मोबाइल नेटवर्क बहाल

इस आपदा ने चारधाम यात्रा को भी प्रभावित किया है। भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग बाधित हो गए हैं। हालांकि, हर्षिल घाटी में मोबाइल नेटवर्क को बहाल कर लिया गया है, जिससे राहत कार्यों में कुछ आसानी हुई है।

uttarkashi disaster

