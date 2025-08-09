राखी नहीं जिंदगी की डोर बांधने में जुटा धराली, कई बहनों ने खो दिए अपने भाई
उत्तरकाशी में आई भयानक आपदा से कई परिवार बिखर गए। जब पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, वहीं धराली गांव में त्योहार की कोई रौनक नहीं है। यहां कई बहनें अपने भाई के वापस लौट आने की दुआ कर रही हैं।
जहां बाकी देश में बहनें आज भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, वहीं उत्तरकाशी की गंगा घाटी में इस बार रक्षाबंधन केवल इंतजार बनकर रह गया है, उस भाई के लौट आने का, जो खीरगंगा की तबाही में कहीं खो गया।
धराली में नहीं है त्योहार की रौनक
धराली की गलियों में इस बार न राखी की रौनक है और न ही मिठाइयों की महक। धराली के मुकेश पंवार, उनकी पत्नी विजेता और तीन साल का बेटा आपदा के बाद से लापता है। मुकेश की बहनें रजनी और वंदना, जो हर साल भाई के लिए मिठाई और राखी लेकर धराली आती थीं, इस बार सिर्फ प्रार्थना के साथ बैठी हैं।
इसी गांव के आकाश पंवार अब इस दुनिया में नहीं हैं। धराली में आपदा के बाद से लापता आकाश का शव अब मिल चुका है। उनकी बहन प्राची हर साल राखी पर आकाश की कलाई पर राखी बांधती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं।
तीन और बहनें टूटे मन से कर रही हैं प्रार्थना
धराली के तीन और युवा अब भी लापता हैं। उनकी बहनें हर आहट पर दरवाजे की ओर दौड़ती हैं, शायद कोई खबर हो...कोई चमत्कार हो...। वहीं, धराली और आसपास के कई गांव आपदा के बाद से कटे हुए हैं। सड़कों का नामोनिशान मिट चुका है।
