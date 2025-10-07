सर्किल रेट बढ़ने से देहरादून का ये इलाका हुआ 17 गुना महंगा, क्या हो गई नई कीमत?

सरकार ने देहरादून में बढ़े हुए सर्किल रेट जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब एमडीडीए के तहत नक्शा पास करवाने के साथ ही अवैध निर्माण वैध करवाने के लिए लोगों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी। यानी की नक्शे की फीस और कंपाउंडिंग शुल्क बढ़ जाएगा।

देहरादून के बाहरी इलाकों में जमीन का सर्किल रेट 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर या इससे अधिक कर दिया गया है। शहर के अंदर राजपुर रोड क्षेत्र सबसे महंगा माना जाता है। बाहरी इलाकों के मुकाबले राजपुर क्षेत्र अब 17 गुना तक महंगा हो गया है। राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक 50 मीटर की संपत्तियों के लिए 62 हजार रुपये सर्किल रेट था, जो अब बढ़ाकर 68 हजार रुपये कर दिया गया है। 50 मीटर से 350 मीटर के बीच दूरी की आवासीय जमीनों के लिए सर्किल रेट 50 हजार रुपये था। इसे भी बढ़ाकर 55 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। बहुमंजिला आवासीय भवनों में फ्लैट के सर्किल 2023 में 76 हजार रुपये थे, जो बढ़कर 82 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गए हैं।

उत्तराखंड आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस राणा ने बताया, सर्किल रेट बढ़ने के बाद नक्शा पास करवाने के लिए सब डिविजन शुल्क बढ़ जाएगा,जो अब तक किसी प्लॉट के एरिया और सर्किल के आधार पर एक प्रतिशत लिया जा रहा है।

कंपाउंडिंग के शुल्क पर ज्यादा असर डीएस राणा ने बताया कि नए सर्किल रेट का ज्यादा असर कंपाउंडिंग शुल्क पर देखने को मिलेगा, जो लोग अवैध निर्माण को शमन करवाने के लिए आवेदन करते हैं, उन पर शमन शुल्क की मार ज्यादा पड़ेगी। एमडीडीए की ओर से जल्द ही इस बदलाव की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरी तरफ,अपर जिलाधिकारी (एडीएम) केके मिश्रा के अनुसार,नए सर्किल रेट के बाबत सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दून में सभी अधिकारियों को इसका सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

● सहस्रधारा रोड पर आईटी पार्क के पास से लेकर कृषाली चौक, सहारनपुर रोड के लालपुल से श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल, कारगी चौक तक, शिमला बाईपास रोड पर मेहूंवाला ग्राम तक, रायपुर रोड के काली मंदिर से रायपुर तक, मसूरी बाईपास रोड, रिंग रोड के जोगीवाला चौक से पोस्ट ऑफिस तक, माता मंदिर रोड पर धर्मपुर चौक से पुलिस पोस्ट तक जमीन का रेट 30,000 है। जबकि, फ्लैट का सर्किल रेट यहां 44,000 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

● पीपलमंडी के प्रमुख बाजार क्षेत्र को छोड़कर घोसी गली,झंडा मोहल्ला,हनुमान चौक,बाबूगंज,डिस्पेंसरी रोड,रामलीला बाजार,सरनीमल बाजार और मोती बाजार में सर्किल रेट 38,000 रुपये प्रति वर्गमीटर है। वहीं फ्लैट का सर्किल रेट यहां 52,000 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

उत्तराखंड में सर्किल रेट के लिहाज से नैनीताल की माल रोड पर संपत्ति खरीदना सबसे महंगा हो गया। यहां सर्किल रेट में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए सर्किल रेट को एक लाख से 1.50 लाख रुपये कर दिया गया। हल्द्वानी में नैनीताल रोड का सर्किल रेट भी 50 हजार से बढ़कर 75 हजार प्रतिवर्ग मीटर है। तीसरे नंबर पर हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र है। यहां सर्किल रेट 68 हजार से बढ़कर 72 हजार हो गया है। चौथे नंबर पर देहरादून में राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ तक है।

नए रेट लागू होने के पहले ही दिन हुई 912 रजिस्ट्री नए सर्किल रेट लागू होने के पहले ही दिन प्रदेशभर में 912 नई रजिस्ट्रियां हुईं। नई दर लागू से पहले जहां 112 रजिस्ट्री हुई थीं, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा 928 तक पहुंच गया। इनमें भी सर्वाधिक 368 रजिस्ट्री देहरादून, 268 हरिद्वार में हुई हैं। हालांकि, पाैड़ी, उत्तरकाशी एवं टिहरी में देर शाम तक नए सर्किल रेट के आदेश जारी नहीं हो पाए थे। सोमवार शाम स्टांप विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सर्किल रेट 10 विभिन्न बिंदुओं पर तय किया गया है। उत्तराखंड के करीब 85 प्रतिशत क्षेत्र में सर्किल रेट 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। बाकी 15 प्रतिशत क्षेत्र में यह बढ़ोतरी कहीं कहीं पर 30 से 40 फीसदी तक है।

किसानों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी हो सकेगी वित्त अफसरों के अनुसार, सर्किल दरों में बदलाव से किसानों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी होगी। लोगों को अपनी संपत्ति का मूल्य भी ज्यादा मिलेगा और कारोबारियों को बैंक लोन लेने में आसानी होगी।

पौड़ी जिले में यमकेश्वर का इलाका सबसे महंगा पौड़ी के यमकेश्वर में सर्किल रेट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। यहां पहले सर्किल रेट 7800 रुपये प्रति वर्गमीटर था, जिसे बढ़ाकर 12000 प्रति वर्गमीटर किया गया। कोटद्वार में प्रमुख मार्ग पर सर्किल रेट 17 हजार 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। इसे यथावत रखा गया है।