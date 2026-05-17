दुकानों में ठेके लेने वाला बन गया नकल कराने वालों का सरगना, STF ने दबोचा
एसटीएफ ने सोमवार को दून में होने वाली कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन परीक्षा में नकल की साजिश नाकाम कर दी। एसटीएफ की टीम ने शनिवार को गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया।
एसटीएफ ने सोमवार को दून में होने वाली कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन परीक्षा में नकल की साजिश नाकाम कर दी। एसटीएफ की टीम ने शनिवार को गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेहरू ग्राम स्थित सेंट जोन्स एकेडमी केंद्र में दूसरा सर्वर बनाने की तैयारी में था। पुलिस ने केंद्र को सील कर दिया है। आरोपी पूर्व में नकल के मामलों में वांछित चल रहा था। उसके कब्जे से मिनी ब्लूटूथ डिवाइस, सिम बॉक्स, बैटरी, इंटरनेट राउटर आदि बरामद हुए हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एसएससी परीक्षा में पूर्व में नकल में लिप्त रहा गिरोह सोमवार को होने वाली परीक्षा में भी नकल कराने की तैयारी में है। घेराबंदी करते हुए ईश्वरी प्रसाद निवासी नागलई, थाना निहाल विहार, दिल्ली को नेहरू ग्राम स्थित सेंट जोन्स एकेडमी से गिरफ्तार किया गया।
जिस मुख्य आरोपी की शनिवार को एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, वह पहले ही नकल मामले में वांटेड चल रहा है। सवाल यह है कि वह एक बार फिर परीक्षा केंद्र की लैब तक कैसे पहुंच गया। ऐसे में मामले में कई अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। एसटीएफ अन्य की भी गिरफ्तारी कर सकती है।
कैसे बिछाया जाल?
एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा ने पूछताछ में बताया कि उसने दिल्ली में अलग-अलग दुकानों में इलेक्ट्रिकल/नेटवर्किंग का काम सीखा है। वह दिल्ली में ही स्कूलों, कॉलेज और दुकानों में इलेक्ट्रिकल/नेटवर्किंग से संबंधित कामों का ठेका लेता था। पूरे देश में करीब 500 लैबों से जुड़ा है।
पहले आरोपी नितिश कुमार के साथ काम करता था, जिसे एसटीएफ 2024 में हुई नकल के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। उसने बताया कि कोरोना काल में ईश्वरी प्रसाद की मुलाकात योगेश उर्फ योगी उर्फ इंद्रजीत उर्फ जैक नाम के शख्स से हुई थी। उसने भी लैब बनाने का काम किया था।
एमकेपी देहरादून स्थित महादेव डिजिटल जोन की लैब के बारे में उसने बताया कि अक्टूबर 2024 में योगेश उर्फ योगी नितिश कुमार को साथ लेकर देहरादून आया था। उसने उसकी मुलाकात महादेव डिजिटल जोन के मालिक शुभम भटनागर और अंशुल कुमार से कराई। इन सभी ने लैब का पूरा सेटअप तैयार किया था, जिसमें सर्वर रूम से इंटरनेट केबल का एक अलग कनेक्शन यूपीएस रूम के नीचे बने चेंबर तक पहुंचाया गया, जिससे पेपर के सॉल्वर कुछ सिस्टमों का रिमोट एक्सेस ले सकें। सोमवार को होने वाली परीक्षा में भी कुछ ऐसी ही नकल कराने की तैयारी थी। एसटीएफ ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, चार मोबाइल, 14 ब्लूटूथ डिवाइस/रिसीवर डिवाइस, 20 बैटरी, दो राउटर और फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं।
दूसरे मामले में भी वांटेड था आरोपी
एसएसपी ने बताया कि नवंबर 2025 में एसएससी द्वारा आयोजित टियर प्रथम मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा और क्लेरिकल स्टाफ की परीक्षा में हुई नकल के संबंध में भी कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में ईश्वरी प्रसाद वांटेड चल रहा था। एक आरोपी इस मामले में भी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।
पूछताछ में अहम जानकारी मिली
आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है। पता चला है कि आरोपी नेहरू ग्राम स्थित सेंट जोन्स एकेडमी और कुछ अन्य स्थानों के सर्वर को कम्प्रोमाइज करने की तैयारी में था। पुलिस ने इस मामले में क्षेत्रीय निदेशक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दिल्ली को सूचना दे दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।