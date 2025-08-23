चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, कई घरों में घुसा मलबा; दो लोग लापता
उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में गुरुवार देर रात बादल फटने से दो लोग लापता हो गए हैं, जबकि कई सड़कें और घर मलबे से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है।
उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में गुरुवार देर रात बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जब लोग गहरी नींद में थे, प्रकृति ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखाया। बादल फटने की घटना रात करीब 12 बजे राड़ीबगड़ क्षेत्र में हुई। तेज बारिश के साथ मलबा और पानी ने इलाके की सड़कों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दो लोगों के लापता होने की भी खबर है।
एसडीएम आवास भी नहीं बचा
इस प्राकृतिक आपदा ने प्रशासन को भी नहीं छोड़ा। थराली के नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम के आधिकारिक आवास में मलबा घुस गया, जिससे इन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के अनुसार, मलबे की चपेट में कई वाहन दब गए और कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सागवाड़ा गावं मे एक लड़की के भवन के अंदर मलबे मे दबने की सूचना है। वहीं चेपड़ों बाजार में भी शख्स के लापता होने की खबर है।
सड़कें बनीं मलबे का ढेर
बादल फटने के बाद राड़ीबगड़ और आसपास के क्षेत्रों में सड़कें पूरी तरह बाधित हो गईं। भारी मलबा और पानी के तेज बहाव ने सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया। स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की टीमें सड़कों को साफ करने में जुटी हैं, लेकिन बारिश और मलबे की वजह से राहत कार्यों में चुनौतियां आ रही हैं। नेशनल हाईवे पर भी यातायात ठप होने की खबर है।
