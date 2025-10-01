uttarakhand chamoli kali pahadi collapsed big bolders with cloud of dust spread all around see video चमोली में आपदा, अचानक भरभराकर गिरने लगी काली पहाड़ी, 21 गांवों का संपर्क टूटा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
चमोली में आपदा, अचानक भरभराकर गिरने लगी काली पहाड़ी, 21 गांवों का संपर्क टूटा

क्षेत्र के निवासी रणजीत सिंह, मोहन सिंह,कमल सिंह, रघुवीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह गडिया ने बताया बुधवार को अपराह्न 3 बजे के लगभग निजमूला बिरही सड़क पर काली पहाड़ी से तेजी से अचानक बोल्डर और पूरी पहाड़ी तेज आवाज और धूल के गुबार से गिरने लगी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, चमोलीWed, 1 Oct 2025 06:07 PM
चमोली में आपदा, अचानक भरभराकर गिरने लगी काली पहाड़ी, 21 गांवों का संपर्क टूटा

चमोली जिले की निजमूला घाटी फिर मुसीबत में आ गई है। बुधवार दोपहर के बाद अचानक निजमूला बिरही सड़क की काली पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। पहाड़ी से बोल्डर धमाके के साथ गिरने लगे। चारों ओर धूल का गुबार फैल गया। बोल्डर और पहाड़ी गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस समय घटना हुई, उस वक्त सड़क पर कोई आवागमन नहीं था।

क्षेत्र के निवासी रणजीत सिंह, मोहन सिंह,कमल सिंह, रघुवीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह गडिया ने बताया बुधवार को अपराह्न 3 बजे के लगभग निजमूला बिरही सड़क पर काली पहाड़ी से तेजी से अचानक बोल्डर और पूरी पहाड़ी तेज आवाज और धूल के गुबार से गिरने लगी। लगभग 20 मिनट तक काली पहाड़ी पर यह घटना क्रम चलता रहा।

बता दें कि यहां पर मंगलवार को भी सड़क बाधित हो गई थी। काली पहाड़ी का एक हिस्सा टूट गया था पर बुधवार को तेज धूप से काली पहाड़ी फिर चटकने लगी और भरभरा कर गिरने लगी। बता दें निजमूला घाटी की लाइफ लाइन मानी जाने वाली बिरही निजमूला सड़क क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ती है। इस क्षेत्र की निजमूला पाणा ईरानी सड़क पहले ही 21 जून से बाधित थी। अब बिरही निजमूला सड़क भी बाधित होने से पूरा इलाका सड़क सम्पर्क से पूरी तरह अलग थलग हो गया है।

Uttarakhand News

