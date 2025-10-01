चमोली में आपदा, अचानक भरभराकर गिरने लगी काली पहाड़ी, 21 गांवों का संपर्क टूटा

क्षेत्र के निवासी रणजीत सिंह, मोहन सिंह,कमल सिंह, रघुवीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह गडिया ने बताया बुधवार को अपराह्न 3 बजे के लगभग निजमूला बिरही सड़क पर काली पहाड़ी से तेजी से अचानक बोल्डर और पूरी पहाड़ी तेज आवाज और धूल के गुबार से गिरने लगी।

चमोली जिले की निजमूला घाटी फिर मुसीबत में आ गई है। बुधवार दोपहर के बाद अचानक निजमूला बिरही सड़क की काली पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। पहाड़ी से बोल्डर धमाके के साथ गिरने लगे। चारों ओर धूल का गुबार फैल गया। बोल्डर और पहाड़ी गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस समय घटना हुई, उस वक्त सड़क पर कोई आवागमन नहीं था।

क्षेत्र के निवासी रणजीत सिंह, मोहन सिंह,कमल सिंह, रघुवीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह गडिया ने बताया बुधवार को अपराह्न 3 बजे के लगभग निजमूला बिरही सड़क पर काली पहाड़ी से तेजी से अचानक बोल्डर और पूरी पहाड़ी तेज आवाज और धूल के गुबार से गिरने लगी। लगभग 20 मिनट तक काली पहाड़ी पर यह घटना क्रम चलता रहा।