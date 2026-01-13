Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Chamoli Forest fire breaks out near Valley of Flowers, IAF sought help
उत्तराखंड: फूलों की घाटी से सटे जंगल में आग हुई विकराल, IAF से मांगी मदद

उत्तराखंड: फूलों की घाटी से सटे जंगल में आग हुई विकराल, IAF से मांगी मदद

संक्षेप:

ये आग नंदा देवी नेशनल पार्क के फूलों की घाटी क्षेत्र में स्थित पैंखंडा के जंगलों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर लगी है। क्षेत्र काफी दुर्गम है और एसडीआरएफ और वनकर्मी वहां नहीं पहुंच सकते हैं।

Jan 13, 2026 07:56 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के चमोली जिले के फूलों की घाटी से सटे जंगल में लगी आग बीते पांच दिनों से काफी मशक्कत के बाद भी बुझाई न जा सकी है। वन विभाग के कर्मचारी बीते चार दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे। ऐसे में अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने इंडियन एयर फोर्स की मदद मांगी है। डीएम चमोली ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए इंडियन एयर फोर्स की मदद ली जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ये आग नंदा देवी नेशनल पार्क के फूलों की घाटी क्षेत्र में स्थित पैंखंडा के जंगलों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर लगी है। क्षेत्र काफी दुर्गम है और एसडीआरएफ और वनकर्मी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ एस.के दुबे ने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिश की गई लेकिन हम विफल रहे। आग को मैन्युअल रूप से बुझाना संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत होगी और यह क्षेत्र बेहद दुर्गम है।'

9 जनवरी को लगी थी आग

वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग ने जंगल की आग बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी है। आपको बता दें कि ये आग 9 जनवरी को लगी थी और बीते पांच दिन में विकराल रूप ले चुकी है।

लंबे समय से बारिश नहीं हुई

क्षेत्र में पेड़ों और गिरते पत्थर बड़ी चुनौती है जिससे वन विभाग के कर्मचारियों को भी जान का खतरा था। आग लगने का कारण चट्टानों से गिरे पत्थरों के टकराने से निकली चिंगारियों को माना जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं हुई तो जनवरी के 13 दिन भी बिना बारिश के निकल गए हैं। ऐसे में जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

आपको बता दें कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं आमतौर पर फरवरी से जून तक दर्ज की जाती हैं और मई-जून में इनका प्रकोप चरम पर होता है। उत्तराखंड का वन क्षेत्र 24,303.83 वर्ग किलोमीटर का है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: न्यायिक अधिकारी-न्यायाधीशों पर दर्ज शिकायतों का डेटा होगा सार्वजनिक
ये भी पढ़ें:धान की खेती नहीं कर पाएंगे? उत्तराखंड सरकार क्यों ले रही यह सख्त फैसला
ये भी पढ़ें:कोरी ठंड और घुप कोहरे के बीच IMD की गुड न्यूज, इस दिन से बारिश-बर्फबारी
Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand News Indian Air Force

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।