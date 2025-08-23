Uttarakhand Chamoli cloudburst huge loss sdrf ndrf rescue operation cm pushkar dhami rain alert imd all big updates रास्ते पर पत्थर, SDM के घर पहुंचा मलबा; बादल फटने से चमोली में भारी नुकसान; 5 अपडेट्स, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
रास्ते पर पत्थर, SDM के घर पहुंचा मलबा; बादल फटने से चमोली में भारी नुकसान; 5 अपडेट्स

शुक्रवार देर रात बादल फटने की घटना के बाद वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस आसमानी आफत में दो लोगों के फंसे होनी की खबर है तो वहीं इस आपदा ने जिले का काफी नुकसान भी कर दिया है। घटना के बाद, जिला प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), और पुलिस की टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, चमोलीSat, 23 Aug 2025 10:04 AM
उत्तराखंड अभी उत्तरकाशी के धराली की त्रासदी से उबर ही रहा था कि बीती रात चमोली जिले में बादल फटने की घटना ने फिर प्रदेशवासियों को संकट में डाल दिया है। शुक्रवार देर रात बादल फटने की घटना के बाद वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस आसमानी आफत में दो लोगों के फंसे होनी की खबर है तो वहीं इस आपदा ने जिले का काफी नुकसान भी कर दिया है। घटना के बाद, जिला प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), और पुलिस की टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। चमोली हादसे से जुड़े बड़े अपडेट्स...

1. झील में जाने के लिए राफ्ट का इस्तेमाल

डीएम (जिलाधिकारी) प्रशांत आर्य इन प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि झील को जल्द ही खाली कर दिया जाएगा और सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। राज्य आपदा मोचन बल (SDRF),राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF),दमकल और सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। वे झील में जाने के लिए राफ्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रयासों में प्रगति के बावजूद, दलदली स्थिति के कारण अभी तक पानी का पूरा बहाव सुनिश्चित नहीं हो पाया है, जिस वजह से राहत और बचाव दल दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है।

2. बाढ़ से काफी नुकसान, दो लोग मलबे में फंसे

चमोली के अपर जिलाधिकारी (ADM) विवेक प्रकाश ने बताया कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। कविता नाम की 20 साल की एक महिला मलबे में दब गई है और जोशी नाम का एक व्यक्ति लापता है। NDRF और SDRF की टीमें कल रात ही मौके पर पहुंच गईं थीं। बाढ़ की वजह से सड़क बंद हो गई है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। इसके अलावा, हमने राहत शिविर भी लगाए हैं। जिलाधिकारी सुबह ही निकल गए हैं और मौके पर पहुंच गए हैं, वहां राहत कार्य जारी है।"

थराली बाजार, कोटदीप थराली परिसर मे काफी मलबा आ गया है तथा घरों मे भी मलबा आ गया है। प्राकृतिक आपदा ने एसडीएम आवास को भी नुकसान पहुंचाया है। चेपड़ों बाजार मे कुछ दुकानें मलबे में दबी हैं। एक दर्जन से अधिक दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

3. अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार,अगले 24 घंटों में (22.8.2025, दोपहर 2:05 बजे से 23.8.2025, दोपहर 2:05 बजे तक ऑरेंज अलर्ट), देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में, जैसे कोटद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, काशीपुर, केदारनाथ, जोशीमठ, मसूरी, मुनस्यारी, लोहाघाट, रानीखेत, खटीमा और आस-पास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बहुत तेज बारिश होने की संभावना है।

4. सीएम ने हरसंभव मदद का दिया भरोसा

चमोली में बादल फटने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए कहा कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस सम्बन्ध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

5. इन इलाकों में आफत

तुनरी गधेरा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और मलबा पिंडर नदी के पास की इमारतों तक पहुंच गया है। बारिश के कारण, थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग भी मिंग गधेरा के पास मलबा आने से बंद हो गया है। इसके अलावा, थराली-सागवाड़ और डुंगरी जाने वाली सड़कें भी यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। सरकार के आदेश पर तीन विकास खंडों में स्कूल बंद रहे।

