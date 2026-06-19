फटाफट इलाज के लिए खजाना खोला, समान वेतन और आरक्षण; धामी सरकार की किस वर्ग को क्या सौगात
पुष्कर धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्य रूप से आंदोलनकारियों और कर्मचारियों को तीन बड़ी सौगातें दी। इसमें फटाफट इलाज, समान वेतन और आरक्षण शामिल है।
पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने उपनलकर्मियों, राज्य आंदोलनकारियों और कर्मचारी-पेंशनरों की गोल्डन कार्ड योजना पर अहम फैसले लिए। उपनलकर्मियों को 1 मार्च 2026 से समान वेतन का लाभ मिलेगा। धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
उपनल वालों को समान वेतन
उत्तराखंड में समान कार्य समान वेतन सुविधा के दायरे में आ रहे कर्मचारियों को एक मार्च 2026 से इसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ, समान वेतन के लिए नई ट ऑफ डेट 15 अक्तूबर 2024 करने पर कैबिनेट ने सहमति दे दी। नई कट ऑफ लागू करने की प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी को सौंप दी गई है। अब तक उपनलकर्मियों को समान वेतन की सुविधा की कट ऑफ 12 नवंबर 2018 से की जा रही थी। अब नई व्यवस्था के तहत 16 हजार के करीब कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
गोल्डन कार्ड में उपचार के लिए वित्तीय संकट दूर
गोल्डन कार्ड योजना में अस्पालों के बकाया भुगतान को वित्तीय मदद की मंजूरी कैबिनेट की ओर से की गई। कर्मचारी संगठन लंबे समय से अस्पतालों के बकाया का भुगतान कर गोल्डन कार्ड की सुविधा शुरू किए जाने की मांग कर रहे थे। बकाया भुगतान न होने से बड़ी संख्या में अस्पतालों ने गोल्डन कार्ड योजना में इलाज की सुविधा देना बंद कर दिया था। इसके साथ ही कर्मचारी, पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भी भुगतान नहीं हो पा रहा था। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी बढ़ रही थी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण पर राहत
राज्य में 18 अगस्त 2024 से 24 नवंबर 2024 के बीच विभागों में हुई पांच भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी आरक्षण पर लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की नियमावलि 18 अगस्त 2024 और जीओ 24 नवंबर 2024 को निकला था। बीच की भर्तियों में शामिल हुए आंदोलनकारी आरक्षण के प्रमाण पत्र नहीं दे पाए थे। अब प्रमाण पत्र जांच के दौरान वे राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण पत्र दिखा सकेंगे। कैबिनेट ने यह सुविधा एक बार के लिए दी है।
सरकार गोल्डन कार्ड योजना में अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को गैप फंडिंग के तहत 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के तीन लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल जाएगी।
गोल्डन कार्ड योजना के तहत राज्य में अस्पतालों का राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पर करीब 200 करोड़ बकाया है। इससे अस्पताल गोल्डन कार्ड के जरिए अब कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के इलाज में आनाकानी कर रहे हैं। मजबूरन लोगों को कर्मचारियों को इलाज के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लगातार सरकार से योजना की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से भी सरकार से गैप फंडिंग के रूप में 175 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की गई थी। इसके बाद अब योजना में अस्पतालों व बिलों का बकाया चुकाने के लिए प्राधिकरण को 100 करोड़ का बजट देने को मंजूरी दी गई है। इससे अस्पतालों का पचास फीसदी के करीब भुगतान हो जाएगा और मरीजों को भर्ती करने में पेश आ रही दिक्कतें भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी।
प्रीमियम बढ़ोतरी का हुआ था फैसला
योजना को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने पूर्व में गैप फंडिंग के साथ ही कर्मचारी, पेंशनर्स के प्रीमियम में भी बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया था। कैबिनेट में इस संदर्भ में प्रस्ताव भी पारित किया गया। लेकिन कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए उस फैसले को लागू नहीं किया जा सका। इसका नतीजा यह रहा कि वित्त विभाग ने गैप फंडिंग के लिए बजट भी नहीं दिया जिससे योजना का बकाया लगातार बढ़ता गया। लेकिन अब गैप फंडिंग के लिए 100 करोड़ मिलने की मंजूरी से योजना के पटरी पर लौटने की उम्मीद जागी है।
किसाऊ बांध पर आभार
कैबिनेट ने 60 साल से लंबित किसाऊ बांध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। विभिन्न राज्यों के बीच सहमति बनाने को लेकर लंबे समय से प्रयासरत मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया गया।
खंडूड़ी, राणा को श्रद्धांजलि
कैबिनेट ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को भी श्रद्धांजलि दी। दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर भी शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी गई।
उपनल के पांच हजार और कर्मियों को ‘समान वेतन’
धामी कैबिनेट के फैसले से उपनल के साढ़े 16 हजार उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए संशोधित कट ऑफ डेट को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने समान कार्य समान वेतन के लाभ की पात्रता के लिए कट-ऑफ डेट को संशोधित कर 15 अक्तूबर 2024 तय कर दिया है। इस तिथि तक उपनल के माध्यम से सरकार के विभिन्न कार्यालयों में तैनात सभी उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ मिल सकेगा।
सरकार ने इससे पहले 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त हुए कर्मियों को ही इसका लाभ देने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट में मामले में चल रही सुनवाई के बाद सरकार ने यह बदलाव किया है। अभी तक सरकार की ओर से 2018 की कट ऑफ डेट के आधार पर दस वर्ष की नियमित सेवा पर उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य समान वेतन के दायरे में लाने के लिए विभागीय अनुबंध की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इस दायरे में करीब 11 हजार उपनल कर्मचारी आ रहे थे। नई कट ऑफ डेट को मंजूरी मिलने के बाद साढ़े पांच हजार कर्मचारी और इस दायरे में आ रहे हैं।
मांगों का अध्ययन करेगी सब कमेटी
उपनल कर्मियों की विनियमितीकरण, श्रेणीकरण समेत विभिन्न अन्य मांगों पर कैबिनेट की सब कमेटी समीक्षा करेगी। सरकार ने आज समान कार्य समान वेतन के लिए कट ऑफ डेट को बढ़ाते हुए बाकी मुददों पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। काबीना मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में पूर्व से गठित कैबिनेट सब कमेटी उपनल कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र का अध्ययन करते हुए समाधान निकालेगी।
चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा कर्मियों को लाभ
नई कट ऑफ डेट तय होने के बाद अब राज्य में 15 अक्तूबर 2024 तक नियुक्त उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ मिलेगा। अभी एक जनवरी 2016 तक दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों के विभागीय अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है।
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