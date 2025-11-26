उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को दी गुड न्यूज, कुछ शर्तों के साथ नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Cabinet gives conditional exemption to women workers in shops for night shifts
संक्षेप:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

Wed, 26 Nov 2025 10:15 PMSourabh Jain पीटीआई, देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की महिलाओं को एक खुशखबरी देते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें नाइट शिफ्ट में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर काम करने की इजाजत दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद, अधिकारियों ने बताया कि यह छूट उन दुकानों और जगहों पर काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगी, जहां उनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नाइट शिफ्ट में काम करने का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में तभी काम पर रखा जा सकता है, जब इस बारे में उसने पहले से लिखित मंजूरी ले ली गई हो।

उन्होंने बताया कि इस छूट से ना केवल महिला कर्मचारियों को काम के ज्यादा मौके मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हो सकेंगी, बल्कि साथ ही इससे उन्हें पुरुष वर्कर्स के बराबर काम करने के मौके मिलेंगे और जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलेगा।

बुधवार को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून मेट्रो नियो परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

अभियोजन विभाग के ढांचे का होगा पुनर्गठन, 46 नए पद सृजित किए जाएंगे

वन्यजीव हमले में जनहानि पर सहायता राशि को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख किया गया

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी

राज्य की दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य की सशर्त अनुमति

प्राधिकरण क्षेत्र की मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता का पुनः परीक्षण किया जाएगा

UJVNL के वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा

जनहानि होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि जंगली जानवरों के साथ संघर्ष में जनहानि होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि छह लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

धामी ने इस वर्ष तीन अक्टूबर को ‘वन्यजीव प्राणी सप्ताह’ की शुरुआत करते हुए वन्यजीव हमले में जनहानि होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को छह लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था कि तेंदुए और भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

