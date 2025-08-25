उत्तराखंड में विधायकों के जागे अरमान, पांच कैबिनेट पद भरने की तैयारी; इन नामों की चर्चाएं

Uttarakhand Cabinet Expansion: उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संकेत दिए हैं। इन नामों की चर्चाएं तेज हैं।

Uttarakhand Cabinet Expansion: उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्माने वाली है। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे विधायकों के अरमान अब पूरे होने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पांच खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। दो साल बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कैबिनेट विस्तार अहम माना जा रहा है।

राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल पांच पद खाली हैं। इनमें से चार पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जबकि एक पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। भाजपा विधायकों को इन पदों के भरे जाने का बेसब्री से इंतजार है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी शीर्ष नेतृत्व से अहम बातचीत हुई। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद इस पर जल्द फैसला किया जाएगा।

रविवार को मुख्यमंत्री धामी के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस संबंध में संकेत दिए। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट के खाली पद भरने को लेकर लंबे समय से कवायद जारी है। बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

इन नामों की चर्चा उत्तराखंड में सियासी गलियारों में कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं उनमें विधायक खजानदास, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, विनोद कंडारी, भरत चौधरी, बंशीधर भगत, राम सिंह कैड़ा आदि के नाम शामिल हैं।