उत्तराखंड में प्रयोग करने के मूड में नहीं BJP, धामी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ने के संकेत
उत्तराखंड में धामी सरकार के अंतिम साल में मंत्रिमंडल विस्तार से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री धामी का पुनर्निर्वाचन कर संकेत दे दिया है कि वह राज्य में प्रयोग नहीं करेगी। पार्टी ने धामी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं।
उत्तराखंड में धामी सरकार के पांचवें वर्ष में मंत्रिमंडल विस्तार से यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुनर्निर्वाचन कर संकेत दे दिया है कि पार्टी प्रयोग करने के मूड में नहीं है। पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं।
उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री का पुनर्निर्वाचन
उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया। पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली सरकार अपने अंतिम साल में प्रवेश कर रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की राजनीति में आमतौर पर देखे जाने वाले नेतृत्व परिवर्तन के चलन को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री का पुनर्निर्वाचन किया। पार्टी के इस कदम से लोगों को निरंतरता और स्थिरता का सशक्त संदेश मिला।
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक विचारों के बीच संतुलन
धामी कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण विस्तार के साथ बीजेपी सरकार ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक विचारों के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास किया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, एक पंजाबी और एक एससी हैं। शपथ ग्रहण करने वाले नेताओं में भीमताल से राम सिंह कैड़ा, राजपुर रोड (देहरादून) से खजान दास, रुड़की से प्रदीप बत्रा, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी और हरिद्वार से मदन कौशिक शामिल हैं।
2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, एक पंजाबी और एक एससी
नए मंत्रियों में खजान दास अनुसूचित जाति से हैं। बाकियों की बात करें तो पंजाबी समाज से प्रदीप बत्रा, ब्राह्मण वर्ग से मदन कौशिक, जबकि ठाकुर समाज से राम सिंह कैड़ा और भरत चौधरी को मंत्री बनाया गया है। इनके अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक क्षमता से न केवल मंत्रिमंडल को मजबूती मिलेगी, बल्कि धामी सरकार की विकास की प्राथमिकताओं को भी गति मिलेगी।
सशक्त राजनीतिक संदेश
यह मंत्रिमंडल विस्तार एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी है जो नेतृत्व में विश्वास, संगठन के भीतर संतुलन और भविष्य के लिए एक स्पष्ट रणनीति को दर्शाता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धामी ने न केवल राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व का पूरा विश्वास भी हासिल कर लिया है। यह मंत्रिमंडल विस्तार यह स्पष्ट संकेत भी देता है कि उत्तराखंड में नेतृत्व के मामले में भाजपा अब प्रयोग करने के मूड में नहीं है।
राजनीति के केंद्रबिंदु के रूप में उभरे हैं धामी
धामी न केवल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बल्कि भविष्य की राजनीति के केंद्रबिंदु के रूप में उभरे हैं। यही कारण है कि भाजपा संभवतः 2027 के विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेगी। यह उत्तराखंड की राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है, जहां अस्थिरता की जगह स्थिरता आई है और परंपरा की जगह प्रदर्शन ने ले ली है। अब सरकार के अंतिम साल में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि यह प्रशासन पारंपरिक राजनीतिक तौर-तरीकों के बजाय विश्वास और प्रदर्शन के आधार पर कार्य करता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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