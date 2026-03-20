Uttarakhand Cabinet Expansion Live: धामी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ; देखें लिस्ट
Uttarakhand Cabinet Expansion: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज अपना कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। प्रदेश में आज 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले कैबिनेट विस्तार को एक गहरा संदेश माना जा रहा है।
Uttarakhand Cabinet Expansion: उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से एक साल पहले पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आज धामी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें प्रदेश के हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों के विधायकों को जगह मिल सकती है। कुछ देर में शपथ लेने वाले विधायक लोकभवन पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह होगा।
अभी कैसा है धामी कैबिनेट का स्वरूप
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में अभी 6 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद मंत्रियों की संख्या 11 हो जाएगी। फिलहाल एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्रियों के साथ उत्तराखंड कैबिनेट में सदस्यों की संख्या 7 है, जो आज बढ़कर 12 हो जाएगी। सतपाल महाराज, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, धनसिंह रावत और सौरभ बहुगुणा अभी धामी कैबिनेट के सदस्य हैं।
गौरतलब है कि धामी कैबिनेट में रिक्त पांच पदों को भरने को लेकर लगातार मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की थी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल चयन में मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दे दिया गया था। उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार से संबंधित सटीक और तेज अपडेट्स के लिए पढ़ें लाइव हिन्दुस्तान…
Uttarakhand Cabinet Expansion Live Updates:-
10.20 AM Uttarakhand Cabinet Expansion Live Update: 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार हुआ। खजान दास, भरत सिहं चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा ने मंत्री पद की शपथ ली है।
10.10 AM Uttarakhand Cabinet Expansion Live Update ये 5 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ
उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में मदन कौशिक, खजान दास, राम सिंह कैडा, प्रदीप बत्रा और भरत चौधरी का नाम शामिल है। इस तरह अब उत्तराखंड कैबिनेट में सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।
9.50 AM Uttarakhand Cabinet Expansion Live Update: धामी के साथ लोकभवन पहुंचे 2 विधायक
कैबिनेट विस्तार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोक भवन पहुंच चुके हैं। यहां वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। धामी के अलावा रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक लोक भवन पहुंच चुके हैं। मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री सौरभ बहुगुणा भी लोक भवन पहुंचे हैं।
9.35 AM Uttarakhand Cabinet Expansion: आज कैबिनेट में हो जाएंगे 12 सदस्य
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जब 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई तब मुख्यमंत्री धामी सहित कुल नौ मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि संवैधानिक प्रावधान के तहत उत्तराखंड में राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। अप्रैल 2023 में सामाजिक कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद मंत्रिमंडल में आठ सदस्य रह गए, जबकि पिछले साल एक विवाद के कारण संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह संख्या घटकर सात रह गई।
9.15 AM Uttarakhand Cabinet Expansion:मंत्रियों को मिलेगा काम करने का पूरा मौका
राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च के दौरान विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में नए मंत्रियों को काम करने के लिए कम से कम 10 महीने का पूरा मौका मिलेगा।
9.00AM Uttarakhand Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्तार के गहरे राजनीतिक संदेश
नवरात्रि के दौरान उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक ‘मास्टर स्ट्रोक’ माना जा रहा है। इस फैसले से धामी ने न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों पर विराम लगाया है, बल्कि संगठन और सरकार के भीतर संतुलन साधने का भी प्रयास किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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