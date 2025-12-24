उत्तराखंड में CNG और PNG होगी सस्ती, कैबिनेट ने घटाया वैट; कई बड़े फैसले
उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को कई फैसलों को मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला नेचुरल गैस पर VAT को कम करने के बारे में लिया है। लेखकों कलाकारों के लिए मासिक वृद्धावस्था पेंशन को दोगुना करने का फैसला भी लिया गया है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने उत्तराखंड में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CNG और PNG पर वैट को 20 फीसदी से घटाकर महज 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा लेखकों और कलाकारों के लिए मासिक वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है। सरकार उत्तरकाशी में किसानों से सीधे सेब भी खरीदेगी।
PNG और CNG पर VAT घटाया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रधान सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कैबिनट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में ग्रीन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए PNG और CNG पर मौजूदा 20 फीसदी वैट को घटाकर 5 फीसदी करने जैसा बड़ा फैसला लिया है।
सेब खरीदेगी सरकार
कैबिनेट ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग को उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली और आसपास के इलाकों से 'रॉयल डिलीशियस' सेब खरीदने के फैसले पर भी मुहर लगाई है। सरकार इन इलाकों से 51 रुपये प्रति किलो की दर से रॉयल डिलीशियस सेब खरीदेगी। सरकार 'रेड डिलीशियस' और सेब की अन्य किस्मों को भी 45 रुपये प्रति किलो के रेट से खरीदेगी।
कलाकारों और लेखकों की पेंशन बढ़ाई
कैबिनेट ने राज्य में कलाकारों और लेखकों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने कलाकारों और लेखकों को बुढ़ापे में दी जाने वाली 3,000 रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
छोटी इमारतों के निर्माण पर भी फैसला
प्रधान सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि व्यापार में आसानी के लिए कैबिनेट ने लिस्टेड आर्किटेक्ट्स द्वारा कम जोखिम वाली इमारतों जैसे एकल आवासीय या छोटी व्यावसायिक इमारतों के लिए बिल्डिंग प्लान के सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
संविदा कर्मचारियों पर भी बड़ा निर्णय
कैबिनेट ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 277 संविदा कर्मचारियों के लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' के मुद्दे को कैबिनेट की उप-समिति के पास भेजने का भी फैसला किया है। , इन 277 संविदा कर्मचारियों में दिहाड़ी मजदूर और निश्चित वेतन वाले कर्मी शामिल हैं।
दूरदराज इलाकों में पोस्टिंग पर डॉक्टरों को ज्यादा पैसे
कैबिनेट ने राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में पोस्टिंग को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में पोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला किया है।
प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए एज लिमिट भी बढ़ाई
मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन सर्विस (संशोधन) नियम, 2025 पर मुहर लगा दी है। इसके प्रावधान के तहत अब राज्य में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। इससे मेडिकल क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने में काफी मदद मिलेगी।
