उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला! उत्तराखंड फार्मासिस्ट भर्ती में अब बीफार्मा वालों को भी मौका
उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, राजस्व वसूली मजबूत करने, अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा शर्तों में संशोधन को लेकर अहम फैसले लिए हैं। साथ ही कर्मचारियों की भर्ती में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए भी कई संशोधन किए गए हैं।
उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, राजस्व वसूली मजबूत करने, अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा शर्तों में संशोधन को लेकर अहम फैसले लिए हैं। साथ ही कर्मचारियों की भर्ती में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए भी कई संशोधन किए गए हैं। उत्तराखंड के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अब बी. फार्मा वाले भी फार्मासिस्ट बन पाएंगे। अभी तक राज्य के ईएसआई अस्पतालों में फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में डी.फार्मा थी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना फार्मासिस्ट संवर्ग (एलोपैथिक) सेवा नियमावली, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।
सफाई कर्मचारी आयोग में एक और उपाध्यक्ष
उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के में उपाक्षाध्य का एक और पद सृजित करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इससे आयोग की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने तथा सफाई कर्मचारियों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी।
लेखा परीक्षा नियमावली की भाषा की त्रुटि दूर
उत्तराखंड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2019 के हिन्दी और अंग्रेजी में अधिमानी अर्हता को लेकर आ रही भिन्नता को दूर करने का निर्णय लिया गया है। इसमें ‘प्रादेशिक सेवा’ के स्थान पर ‘प्रादेशिक सेना’ कर दिया गया है। इससे सीधी भर्ती के पदों के अधियाचन में आ रही विसंगति को दूर कर लिया गया है।
नियमावली को मंजूरी
नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग के संगठनात्मक ढांचे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन और तकनीकी कार्यों के संपादन के लिए आईटी से जुड़े कार्मिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड सेतु आयोग सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन का अनुमोदन किया है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक्स-रे टेक्नीशियन सेवा में भर्ती तथा नियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उत्तराखंड एक्सरे प्राविधिज्ञ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी है।
आबकारी विभाग में अफसरों के 11 नए पद सृजित
शराब तस्करी रोकने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने आबकारी विभाग में 11 नए पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य में अब आबकारी विभाग की दो के बजाए सात रेंज हो जाएंगी। प्रत्येक रेंज में उप आबकारी आयुक्त की नियुक्ति के लिए पांच पद और डिस्टलरीज और ब्रूवरीज की निगरानी के लिए सहायक आबकारी आयुक्त के 6 नए पद सृजित किए हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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