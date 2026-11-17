उत्तराखंड में लगातार दो दिन दो बड़े हादसे हुए हैं। सोमवार को बोलेरो के रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने के बाद अब मंगलवार को 30 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस टिहरी गढ़वाल में हादसे का शिकार हो गई। दोनों घटनाओं में कुल 12 लोगों की मौत हुई है।

उत्तराखंड में दो अलग अलग हादसों में 13 मौतें हो गईं। मंगलवार को एक ओर जहां टिहरी गढ़वाल में एक बस खाई में गिर गई। वहीं, रुद्रप्रयाग में एक बोलेरो भी सोमवार को खाई में ही हादसे का शिकार हो गई। दोनों हादसों में घायलों की संख्या 32 है। बस के यात्रियों के आरोप हैं कि लगातार अनुरोध किए जाने के बाद भी ड्राइवर तेज रफ्तार में चला रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ। फिलहाल, राहत कार्य जारी है।

खबर है कि हादसे का शिकार हुई बस हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी। यह दुर्घटना मुनि की रेती क्षेत्र के गूलर बाजार के पास मौजूद एक पुल के नजदीक हुई है। बस अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे नदी में गिर गई थी। हादसा इतना भीषण था कि कुल 35 में से 7 यात्रियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। फिलहाल, ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज जारी है। वहीं, कुछ लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

क्यों हुआ हादसा यात्रियों के आरोप हैं कि ड्राइवर ने उनके धीरे चलने की बात को नजरअंदाज कर दिया था। पंकज नाम के एक यात्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ला रहा था। मैंने ड्राइवर को स्पीड धीमी करने के लिए भी कहा था। मेरी झपकी लग गई और फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ...। यात्रियों ने भी उसे दो तीन बार रफ्तार धीमी करने के लिए कहा था, लेकिन वह फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था।'

टिहरी के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है।

हादसे के बाद का वीडियो यहां देखें-

डॉक्टर बोले- 7 लोग मरे हुए ही लाए गए एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया, 'हमें प्रशासन से बस दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद सुबह 6:30 बजे से घायलों को हमारे अस्पताल लाया जाने लगा। अब तक 22 घायल मरीजों को लाया गया है जिनमें से 2 को मृत अवस्था में लाया गया था। इसके अलावा 5 और लोगों को अभी लाया गया है वे भी मृत अवस्था में थे हमारे डॉक्टर अभी उनकी जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें जीवित होने के कोई संकेत हैं या नहीं। घायलों की जांच चल रही है।'

उन्होंने कहा, 'शुरुआती जांच के आधार पर 6 लोगों की हालत गंभीर पाई गई है... हमारे पास 22 मरीज आए हैं, जिनमें से 2 को मृत लाया गया था। कुल 20 घायल हैं, जिनमें से ज्यादातर को गंभीर चोटें आई हैं।'

शादी से लौट रहे थे और खाई में गिरी कार एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात जनपद रुद्रप्रयाग के थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रांतर्गत कंडारा के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे, जो कंडारा से बारात में शामिल होकर वापस अपने गांव रांसी की ओर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट रतूड़ा से उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह पवार की अगुवाई में टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई थी।

वार्ता के अनुसार, SDRF कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने मंगलवार को बताया कि हादसे में कुंवर सिंह पुत्र बचन सिंह (60), निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ, मदन सिंह, पुत्र मोहन सिंह, (40), सूरत सिंह, पुत्र भीम सिंह (42) , निवासी ग्राम देड़ा, ऊखीमठ और बलवीर सिंह, पुत्र बिहारी सिंह (70), निवासी ग्राम दादा गीड बस्ती, रांसी, ऊखीमठ की मौत हो चुकी है। सभी छह घायलों उम्मेद सिंह राणा (52), राजेंद्र सिंह (56), लविश राणा (25), आठ वर्षीय वंशिका, उर्मिला देवी (33) और पूजा (34) का इलाज जारी है।