डरे यात्री चीखते रहे, ड्राइवर फुल स्पीड में गाड़ी भगाता रहा; उत्तराखंड में कैसे मरे 13 लोग
उत्तराखंड में लगातार दो दिन दो बड़े हादसे हुए हैं। सोमवार को बोलेरो के रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने के बाद अब मंगलवार को 30 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस टिहरी गढ़वाल में हादसे का शिकार हो गई। दोनों घटनाओं में कुल 12 लोगों की मौत हुई है।
उत्तराखंड में दो अलग अलग हादसों में 13 मौतें हो गईं। मंगलवार को एक ओर जहां टिहरी गढ़वाल में एक बस खाई में गिर गई। वहीं, रुद्रप्रयाग में एक बोलेरो भी सोमवार को खाई में ही हादसे का शिकार हो गई। दोनों हादसों में घायलों की संख्या 32 है। बस के यात्रियों के आरोप हैं कि लगातार अनुरोध किए जाने के बाद भी ड्राइवर तेज रफ्तार में चला रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ। फिलहाल, राहत कार्य जारी है।
खबर है कि हादसे का शिकार हुई बस हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी। यह दुर्घटना मुनि की रेती क्षेत्र के गूलर बाजार के पास मौजूद एक पुल के नजदीक हुई है। बस अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे नदी में गिर गई थी। हादसा इतना भीषण था कि कुल 35 में से 7 यात्रियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। फिलहाल, ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज जारी है। वहीं, कुछ लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
क्यों हुआ हादसा
यात्रियों के आरोप हैं कि ड्राइवर ने उनके धीरे चलने की बात को नजरअंदाज कर दिया था। पंकज नाम के एक यात्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ला रहा था। मैंने ड्राइवर को स्पीड धीमी करने के लिए भी कहा था। मेरी झपकी लग गई और फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ...। यात्रियों ने भी उसे दो तीन बार रफ्तार धीमी करने के लिए कहा था, लेकिन वह फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था।'
टिहरी के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
हादसे के बाद का वीडियो यहां देखें-
डॉक्टर बोले- 7 लोग मरे हुए ही लाए गए
एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया, 'हमें प्रशासन से बस दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद सुबह 6:30 बजे से घायलों को हमारे अस्पताल लाया जाने लगा। अब तक 22 घायल मरीजों को लाया गया है जिनमें से 2 को मृत अवस्था में लाया गया था। इसके अलावा 5 और लोगों को अभी लाया गया है वे भी मृत अवस्था में थे हमारे डॉक्टर अभी उनकी जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें जीवित होने के कोई संकेत हैं या नहीं। घायलों की जांच चल रही है।'
उन्होंने कहा, 'शुरुआती जांच के आधार पर 6 लोगों की हालत गंभीर पाई गई है... हमारे पास 22 मरीज आए हैं, जिनमें से 2 को मृत लाया गया था। कुल 20 घायल हैं, जिनमें से ज्यादातर को गंभीर चोटें आई हैं।'
शादी से लौट रहे थे और खाई में गिरी कार
एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात जनपद रुद्रप्रयाग के थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रांतर्गत कंडारा के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे, जो कंडारा से बारात में शामिल होकर वापस अपने गांव रांसी की ओर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट रतूड़ा से उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह पवार की अगुवाई में टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई थी।
वार्ता के अनुसार, SDRF कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने मंगलवार को बताया कि हादसे में कुंवर सिंह पुत्र बचन सिंह (60), निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ, मदन सिंह, पुत्र मोहन सिंह, (40), सूरत सिंह, पुत्र भीम सिंह (42) , निवासी ग्राम देड़ा, ऊखीमठ और बलवीर सिंह, पुत्र बिहारी सिंह (70), निवासी ग्राम दादा गीड बस्ती, रांसी, ऊखीमठ की मौत हो चुकी है। सभी छह घायलों उम्मेद सिंह राणा (52), राजेंद्र सिंह (56), लविश राणा (25), आठ वर्षीय वंशिका, उर्मिला देवी (33) और पूजा (34) का इलाज जारी है।
CM धामी क्या बोले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, 'ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के गूलर, रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र तथा टिहरी जनपद की दोगी पट्टी के बांसकाटल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।' उन्होंने लिखा, 'दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा प्रभावितों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें