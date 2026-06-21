उत्तराखंड में बंजी जंपिंग के लिए 50+ उम्र वालों को खास सर्टिफिकेट जरूरी, हाई BP वाले कूद सकेंगे या नहीं?
आए दिन बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में बंजी जंपिंग से जुड़े नियम और सख्त किए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा उम्र वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। जानिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, तो कूद सकते हैं या नहीं।
अगर आप उत्तराखंड में बंजी जंपिंग का रोमांच लेने की प्लानिग बना रहे हैं और आपकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है, तो अब आपको पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। राज्य सरकार ने हाल के दिनों में हुई दुर्घटनाओं के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। जानिए, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगी या अन्य बीमारी वाले लोगों को क्या करना होगा?
एक महीने में लागू होंगे नियम, कौन तैयार कर रहा मसौदा?
न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पर्यटन विभाग के हवाले से बताया गया है कि अगले एक महीने के भीतर बंजी जंपिंग के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) इन नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है। इसके लिए देश और विदेश के विशेषज्ञों के साथ-साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों से भी राय ली गई है। सरकार का उद्देश्य बंजी जंपिंग जैसी गतिविधियों को सुरक्षित बनाना और उन्हें स्पष्ट कानूनी ढांचे के तहत लाना है।
50 से अधिक उम्र, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य मरीजों के लिए क्या नियम?
नए नियमों के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी को भी बंजी जंपिंग करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या अन्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें बंजी जंपिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, जानिए इसकी वजह?
सरकार का यह फैसला हाल में हुई दो घटनाओं के बाद लिया गया है। पिछले साल 12 नवंबर को ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित एक एडवेंचर पार्क में बंजी जंपिंग के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसा उस समय हुआ जब जंप के दौरान बंजी कॉर्ड टूट गई थी। वहीं, 15 जून को एक अन्य व्यक्ति को जंपिंग के बाद पेट में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हालांकि, परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए मौत की सही वजह की पुष्टि नहीं हो सकी।
नई गाइडलाइन में क्या कुछ नियम बदले जाएंगे, जानिए एक झलक
नई गाइडलाइन में बंजी जंपिंग संचालकों के लिए भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। उन्हें केवल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक रबर से बनी बंजी कॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, तय समय के बाद इन कॉर्ड को बदलना भी अनिवार्य होगा। उपकरणों की नियमित जांच की जाएगी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से एडवेंचर स्पोर्ट्स को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा और पर्यटकों का भरोसा भी बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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