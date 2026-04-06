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कागज नहीं दिखा पाए तो ऐक्शन; उत्तराखंड के इस जिले में मजारों पर चला बुलडोजर

Apr 06, 2026 07:30 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, ऊधम सिंह नगर
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उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में वन विभाग ने आरक्षित जंगल की जमीन पर अवैध रूप से बनी दो मजारों को ध्वस्त कर दिया। कब्जाधारियों को दस्तावेज दिखाने का पर्याप्त समय दिया था लेकिन वे कागज नहीं दिखा पाए। 

कागज नहीं दिखा पाए तो ऐक्शन; उत्तराखंड के इस जिले में मजारों पर चला बुलडोजर

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में सोमवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से बनी 2 मजारों को ध्वस्त कर दिया। ये मजारें तराई पूर्व वन प्रभाग के बराकोली रेंज में बनाई गई थीं। इन मजारों को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज मांगे थे लेकिन कब्जाधारी कोई वैध सबूत पेश नहीं कर पाए। स्वयं निर्माण नहीं हटाने पर पुलिस और प्रशासन की मदद से बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वन विभाग ने मलबे को भी मौके से साफ कर दिया है ताकि भविष्य में दोबारा निर्माण ना हो।

2 मजारों पर चला बुलडोजर

तराई वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) हिमांशु बागड़ी ने बताया कि सोमवार सुबह आरक्षित वन भूमि पर बनी 2 मजारों को बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया। कब्जाधारियों को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन वे कागज दिखाने में असफल रहे।

पुलिस की मौजूदगी में ऐक्शन

अधिकारी ने बताया कि तराई-पूर्व वन प्रभाग के अंतर्गत बराकोली वन रेंज के धराड़म क्षेत्र में स्थित इन दोनों मजारों को प्रशासन और पुलिस के सहयोग से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी। यह कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम के तहत की गई।

खुद संरचनाएं हटाने का आदेश

बताया जा रहा है कि वन विभाग की ओर से नवी अहमद और सरवर-को नोटिस जारी कर जरूरी कागज दिखाने के लिए कहा गया था। कई बार समय दिए जाने के बावजूद वे भूमि संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने उन्हें स्वयं संरचनाएं हटाने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।

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पर्याप्त पुलिस फोर्स कराई गई उपलब्ध

इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया। आज सुबह सुबह करीब पांच बजे प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से दोनों अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के बाद मलबा भी हटा दिया गया, ताकि भविष्य में दोबारा निर्माण न हो सके।

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सीएम धामी का अतिक्रमण पर सख्त रुख

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अवैध कब्जे न केवल विकास में बाधा डालते हैं वरन जनसांख्यिकी को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में सरकारी जमीनों को बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए थे।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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