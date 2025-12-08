Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand bulldozer action in ramnagar 25 hectares of land cleared in corbett tiger reserve
उत्तराखंड के रामनगर में चला बुलडोजर, कॉर्बेट रिजर्व में खाली कराई 25 हेक्टेयर जमीन

उत्तराखंड के रामनगर में चला बुलडोजर, कॉर्बेट रिजर्व में खाली कराई 25 हेक्टेयर जमीन

संक्षेप:

उत्तराखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अब नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) की 25 हेक्टेअर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। 

Dec 08, 2025 03:06 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, ऋषिकेश
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अब नैनीताल जिले के रामनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) में 25 हेक्टेअर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। इस दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही। 52 अतिक्रमणकारियों को पिछले ही जंगल की जमीन से कब्जे हटाने का नोटिस जारी किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीटीआर के निदेशक साकेत बडोला ने सोमवार को बताया कि उत्तराखंड सरकार के राजस्व और वन विभाग की ओर से यह अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। यह संयुक्त अभियान तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत अपर कोसी वन कक्ष के पूछड़ी में रविवार को चलाया गया।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि पूछड़ी में 52 अतिक्रमणकारियों को पिछले साल ही नोटिस जारी किए गए थे। इन लोगों से अपना अवैध निर्माण खुद ही हटा लेने को कहा गया था। इसके लिए मुनादी भी करा दी गई थी। नोटिस का पालन नहीं करने पर सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

साकेत बडोला ने बताया कि अभियान के दौरान जंगल की कुल 25 हेक्टेअर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। पूछड़ी के कुछ अतिक्रमणकारियों के पास उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर भी थे। इनको इस अभियान से मुक्त रखा गया।

मजिस्ट्रेट की तैनाती के बीच अभियान के लिए अतिक्रमित क्षेत्र को तीन जोन के अंतर्गत 9 सेक्टर में बांटा गया था। कुल 52 मकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 15 से 20 पक्के मकान और अन्य कच्चे मकान थे। सभी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आउटर जोन भी बनाया गया।

अभियान के दौरान मौजूद रहे रामनगर के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पूछड़ी में संचालित अभियान में बाधा डालने के लिए करीब 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

पुलिस फोर्स भी मौजूद रही जिससे अतिक्रमण मुक्त अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसके अतिरिक्त ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि जिस पर नगरपालिका विभाग कई वर्षों से कब्जा प्राप्त नहीं कर पाया था। उसे भी मौके पर कब्जा दिलाया गया। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।