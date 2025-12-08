उत्तराखंड के रामनगर में चला बुलडोजर, कॉर्बेट रिजर्व में खाली कराई 25 हेक्टेयर जमीन

संक्षेप: उत्तराखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अब नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) की 25 हेक्टेअर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।

उत्तराखंड में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अब नैनीताल जिले के रामनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) में 25 हेक्टेअर वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। इस दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही। 52 अतिक्रमणकारियों को पिछले ही जंगल की जमीन से कब्जे हटाने का नोटिस जारी किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीटीआर के निदेशक साकेत बडोला ने सोमवार को बताया कि उत्तराखंड सरकार के राजस्व और वन विभाग की ओर से यह अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। यह संयुक्त अभियान तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत अपर कोसी वन कक्ष के पूछड़ी में रविवार को चलाया गया।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि पूछड़ी में 52 अतिक्रमणकारियों को पिछले साल ही नोटिस जारी किए गए थे। इन लोगों से अपना अवैध निर्माण खुद ही हटा लेने को कहा गया था। इसके लिए मुनादी भी करा दी गई थी। नोटिस का पालन नहीं करने पर सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

साकेत बडोला ने बताया कि अभियान के दौरान जंगल की कुल 25 हेक्टेअर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। पूछड़ी के कुछ अतिक्रमणकारियों के पास उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर भी थे। इनको इस अभियान से मुक्त रखा गया।

मजिस्ट्रेट की तैनाती के बीच अभियान के लिए अतिक्रमित क्षेत्र को तीन जोन के अंतर्गत 9 सेक्टर में बांटा गया था। कुल 52 मकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 15 से 20 पक्के मकान और अन्य कच्चे मकान थे। सभी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आउटर जोन भी बनाया गया।

अभियान के दौरान मौजूद रहे रामनगर के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पूछड़ी में संचालित अभियान में बाधा डालने के लिए करीब 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।