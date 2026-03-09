Uttarakhand Budget 2026 LIVE: थोड़ी देर में पेश होगा उत्तराखंड बजट, कांग्रेस का हंगामा

Uttarakhand Budget 2026

Mon, 09 Mar 2026 01:15 PM IST

Uttarakhand Budget 2026 LIVE: भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा में आज उत्तराखंड का बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में वित्तीय वर्ष का बजट सदन में रखेंगे, लेकिन इससे पहले ही सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए विरोध और बहिष्कार का ऐलान किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुए इस सत्र में सत्ता और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं।

9 Mar 2026, 01:15:15 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: राज्यपाल अभिभाषण के दौरान कांग्रेस का हंगामा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार पर जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सदन चलाने से बच रही है।

9 Mar 2026, 01:14:59 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: भाजपा बोली-कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीवर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार और रिवर्स पलायन जैसे मुद्दों पर सकारात्मक काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नकल-विहीन परीक्षाओं के कारण 40 हजार युवाओं को नौकरी मिली है।

9 Mar 2026, 01:12:57 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: 2013 में हुआ था विधानसभा भवन का भूमि पूजन भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन 9 नवंबर 2013 को राज्य स्थापना दिवस पर किया गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पर्यटन मंत्री अमृता रावत और सांसद सतपाल महाराज सहित कई नेता मौजूद थे।

9 Mar 2026, 01:12:57 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: लगातार बढ़ रहा है उत्तराखंड के बजट का आकार राज्य के बजट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2002-03: 5,880 करोड़ 2014-15: 29,825 करोड़ 2017-18: 39,856 करोड़ 2020-21: 52,423 करोड़ 2024-25: 89,230 करोड़ 2025-26: 1,01,175 करोड़ अनुमान है कि 2026-27 का बजट करीब एक लाख करोड़ से अधिक हो सकता है।

9 Mar 2026, 01:12:57 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: अस्थायी जेल और यातायात पर भी नियंत्रण प्राथमिक विद्यालय मेहलचौरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालसी में अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं गैरसैंण-भराड़ीसैंण क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

9 Mar 2026, 01:12:57 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: छावनी में तब्दील हुआ भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। परिसर से 5 किलोमीटर पहले दिवालीखाल में मुख्य बैरियर लगाया गया है, जहां बिना पहचान पत्र प्रवेश नहीं मिलेगा। जंगलचट्टी और लीसा डिपा में भी अतिरिक्त बैरियर लगाए गए हैं।

9 Mar 2026, 01:12:57 PM IST Uttarakhand Budget 2026 LIVE: सदन चलाने की मंशा से गैरसैंण नहीं आई सरकार: बसपा विधायक बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया कि सरकार सदन चलाने की मंशा से गैरसैंण नहीं आई है। उनका कहना है कि चार दिन का सत्र केवल औपचारिकता है और सरकार कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार जैसे सवालों से बच रही है।