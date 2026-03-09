बेटियों की पढ़ाई से शादी तक... उत्तराखंड के नए बजट में महिलाओं के लिए क्या-क्या? जानें बड़ी घोषणाएं
सीएम ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता दी है। बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया। सीएम ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता दी गई है।
राज्य सरकार ने प्रदेश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए चलाई जा रही 'नंदा गौरा योजना' के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी 12वीं तक शिक्षा तक के सफर को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। बता दें कि नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपये दिए जाते हैं।
माताओं और नवजाज शिशुओं के लिए क्या?
गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण को प्राथमिकता देते हुए बजट में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पहले दो बच्चों के जन्म पर एक किट मुहैया करवाई जाती है, जिसमें नवजात शिशु की देखभाल से जुड़ा जरूरी सामान होता है।
गरीब विधवाओं की पुत्रियों का भी ख्याल
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ रुपये तो मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक दूध उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनके अलावा सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए निराश्रितय/गरीब विधवाओं की लड़कियों के विवाह के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अस्पताल में डिलीवरी पर मदद
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के के लिए 3.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की होनहार छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना के लिए 14.13 करोड़ का आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई गर्भवती महिला संस्थागत प्रसव कराती है और कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल में रहती है, तो उसे दो हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती है।
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की सौगात
इनके अलावा मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के लिए 2 करोड़ रुपये, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के निर्माण लिए 10 करोड़ रुपये जबकि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
