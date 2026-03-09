उत्तराखंड बजट 2026: भाजपा सरकार ने किस विभाग के लिए कितना खोला खजाना, किसे सबसे कम फंड
उत्तराखंड बजट 2026 में सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग के लिए 2501.91 करोड़ की घोषणा की गई है। भूस्खलन, भारी बारिश और दुर्गम इलाकों के कारण हर साल सैकड़ों गांव कट जाते हैं, जो सरकार के लिए चुनौती साबित होती है।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट (111703.21 करोड़) पेश किया। विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग मदों में धनराशि की घोषणा की गई है। विभागवार नजर डालें तो धामी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए दिल खोलकर खजाना खोला है। दूसरी ओर कला एवं संस्कृति विभाग के लिए सबसे कम धनराशि का ऐलान हुआ है।
लोक निर्माण विभाग को 2501.91 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है। इस विभाग के जरिए राज्य में सड़कों के निर्माण, मरम्मत और संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में सड़क संपर्क एक बड़ी चुनौती रहा है। भूस्खलन, भारी बारिश और दुर्गम इलाकों के कारण हर साल सैकड़ों गांव कट जाते हैं।
2501.91 करोड़ के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग नई सड़कें, पुराने पुलों का मरम्मत कर सकेगा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आवंटन चारधाम यात्रा मार्गों के विस्तार और ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को गति देगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले वर्षों में लोक निर्माण पर खर्च से 20% से अधिक सड़क लंबाई बढ़ी है और इस बार का बजट इसे और तेज कर सकता है।
पेयजल विभाग दूसरे नंबर पर
दूसरे स्थान पर पेयजल विभाग है, जिसके लिए 1827.91 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग को 1642.20 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 1609.43 करोड़ का बजट दिया गया है, जिससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं और बिजली आपूर्ति को मजबूत किया जा सके।
शहरी विकास के लिए 1401.85 करोड़
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए शहरी विकास विभाग को 1401.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आवास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 291 करोड़ और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 195.46 करोड़ तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को 126.37 करोड़ दिए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा के लिए 542.84 करोड़
शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग को 542.84 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग को 146.30 करोड़ और तकनीकी शिक्षा विभाग को 98.50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग को 69.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 86 करोड़, परिवहन विभाग को 67.45 करोड़ और नागरिक उड्डयन विभाग को 52.50 करोड़ दिए गए हैं।
कृषि के लिए 74 करोड़
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में औद्यानिक विकास विभाग को 74 करोड़, पशुपालन विभाग को 47 करोड़ और मत्स्य विकास विभाग को 30.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वन विभाग को 131.68 करोड़ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 98.45 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
कला और संस्कृति विभाग के खाते में 10 करोड़ से भी कम
इन सभी विभागों के बीच सबसे कम बजट कला एवं संस्कृति विभाग को मिला है, जिसके लिए केवल 9.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि अन्य विभागों की तुलना में काफी कम है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।