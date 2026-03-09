उत्तराखंड बजट: अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़, गरीब कल्याण पर कहां कितनी रकम?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें गरीब कल्याण पर विशेष जोर देते हुए अन्नपूर्ति योजना के लिए सर्वाधिक 1300 करोड़ आवंटित किए गए।
उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को गैरसैंण विधानसभा में 1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया। उत्तराखंड का यह बजट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों और वर्गों के लिए रकम आवंटित की है। उत्तराखंड सरकार ने गरीब कल्याण के लिए भारी भरकम रकम का प्रस्ताव किया है। गरीब कल्याण के लिए सबसे अधिक रकम अन्नपूर्ति योजना के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए बजट
1- अन्नपूर्ति योजना- 1300 करोड़
2- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- 298.35 करोड़
3- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 56.12 करोड़
4- ईडब्ल्यूएस आवास के लिए- 25.00 करोड़
5- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों के लिए फ्री यात्रा- 42.00 करोड़
6- निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान- 43.03 करोड़
7- दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन, जन्म से 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों के लिए- 167.05 करोड़
8- दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनवास- 25.00 करोड़
9- राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण- 1.00 करोड़
क्या बोले सीएम धामी?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट के मुख्य बिंदु समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव, जन भागीदारी, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था की सोच पर आधारित हैं। राज्य सरकार का संकल्प गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण के मॉडल से राज्य का समग्र विकास करना है और ये इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं।
राजकोषीय घाटा 12,579.70 करोड़
बजट में राजस्व खर्च का अनुमान 64,989.44 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च 46,713.73 करोड़ रुपये रखा गया है। पूंजीगत प्राप्तियों से 42,617.35 करोड़ रुपये और राजस्व प्राप्तियों से 67,525.77 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 12,579.70 करोड़ रुपये है। यह जीएसडीपी की 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। इसी तरह राज्य पर कर्ज भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की तय सीमा के अंदर है।
कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी
विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के दौरान काफी हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के सामने आ गए और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के नेता करीब 15 मिनट तक नारे लगाते रहे और फिर सदन से बाहर चले गए। हालांकि मुख्यमंत्री के बजट भाषण के समय विपक्षी सदस्य सदन में मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के मुख्य गेट पर धरना दिया और बेरोजगारी के साथ कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया।
(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)
