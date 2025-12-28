उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, कहा- मेरे जीवन को खतरा हो सकता है
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद महेंद्र भट्ट को उनके मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में रविवार को शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि लगातार अज्ञात नंबर से उनके खिलाफ अपशब्द एवं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि रविवार को प्रदेशाध्यक्ष द्वारा स्वयं को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में देहरादून के एसएसपी को शिकायती पत्र दिया गया है। इसमें भट्ट द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी मोबाइल नंबर पर लगातार गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई है।
शिकायत के अनुसार, इस दौरान उन्होंने कई बार समझाया गया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना गलत है। इसके वावजूद अज्ञात नंबर से लगातार मेरे निजी नंबर पर कॉल करके अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा शायद किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर इस तरह की हरकत की जा रही है। कॉल किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए मौखिक दुर्व्यवहार से ऐसा भी प्रतीत होता है कि उपरोक्त कॉल करने वाला व्यक्ति काफी उत्तेजित स्वभाव का है। इससे मेरी राजनीतिक छवि धूमिल होने के साथ ही मेरे जीवन को खतरा भी हो सकता है।
बकौल चौहान प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति द्वारा जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे अनुचित और भ्रामक बातें थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा व्यक्ति को उकसा कर ये कॉल करवाई गई हैं। भट्ट ने आरोपी व्यक्ति की पहचान कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
चौहान ने कहा कि सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में इस तरह के व्यवहार की मंजूरी कतई नहीं दी जा सकती है। देवभूमि की संस्कृति और परम्परा के लिए ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। लिहाजा उम्मीद है कि पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित इस तरह के असभ्य व्यवहार और धमकी से भाजपा कार्यकर्ता अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने वाले हैं। वह दोगुने उत्साह से जनकल्याण और राज्य के विकास में प्रयासरत रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
