ढाई महीने की मेहनत, पहली बार महिला महामंत्री; उत्तराखंड भाजपा की नई टीम से मिलिए

Uttarakhand bjp new State Committee: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार शाम प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नेताओं के नाम की घोषणा की, दीप्ति के रूप में भाजपा को पहली महिला प्रदेश महामंत्री मिली।

भाजपा ने रविवार देर शाम उत्तराखंड में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई कार्यकारणी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य संगठन में कुल 42 कार्यकर्ताओं को प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट का दूसरा कार्यकाल एक जुलाई से शुरू हुआ और ठीक ढाई महीने में उनकी संगठन की नई टीम बनकर तैयार हो गई है। दीप्ति भट्ट के रूप में भाजपा को पहली महिला प्रदेश महामंत्री मिली है।

भाजपा संगठन की नई टीम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जुगलबंदी की छाप साफ दिखाई दे रही है। पार्टी की इस टीम पर अब 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक का भी दारोमदार रहेगा।

प्रदेश कार्यकारिणी पर एक नजर भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं – अनिल गोयल, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, श्रीपाल राणा, आशा नौटियाल, शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, स्वामी यतिश्वरानंद, राकेश गिरी और डॉ. स्वराज विद्वान। वहीं प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे – सतीश लखेड़ा, नलिन भट्ट, आदित्य चौहान, दीपिका बोहरा, नेहा जोशी, गुंजन सुखीजा, निर्मल मेहरा और गौरव पांडे। इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, सह-कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, कार्यालय सचिव जगमोहन रावत, प्रकोष्ठ संयोजक कौस्तुभानंद जोशी और सह-संयोजक सचिन अग्रवाल को बनाया गया है। मीडिया टीम में मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी, मीडिया संयोजक मनवीर चौहान, जबकि सह-संयोजक के रूप में विनय गोयल, राजेंद्र नेगी, प्रदीप जनौटी और विकास तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया संयोजक हिमांशु संगतानी, सह-संयोजक करूण दत्ता, गौरव सिंह, गंधार अग्रवाल और लाल सिंह कोरंगा बनाए गए हैं, जबकि आईटी संयोजक की कमान प्रवीण लेखवार को सौंपी गई है।

युवा चेहरों को तरजीह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट की दूसरी बार नियुक्ति जून आखिर में हो गई थी और तभी से नई टीम के गठन की कवायद चल रही थी। पहले माना जा रहा था कि नई कार्यकारणी का ऐलान पितृ पक्ष बीत जाने के बाद होगा। लेकिन दो दिन पहले तमिलनाडु की कार्यकारिणी का ऐलान होने के बाद से राज्य में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। पार्टी जानकारों का कहना है कि संगठन की जो नई टीम बनाई गई है उसमें युवा चेहरों को तरजीह दी गई है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पसंद का खास ख्याल रखा गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस लिस्ट पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जुगलबंदी की छाप साफ तौर पर दिख रही है।

रुचि महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा ने महिला मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष पद का जिम्मा देहरादून की रुचि भट्ट को सौंपा गया है। अभी तक इस पद की जिम्मेदारी केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल संभाल रही थीं। रुचि भट्ट पार्टी की तेजतर्रार महिला नेता हैं और इसी के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।

कुंदन-तरुण भी प्रदेश महामंत्री भाजपा की टीम में तीन प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। इनमें दीप्ति रावत के रूप में पार्टी को राज्य में पहली महिला प्रदेश महामंत्री का जिम्मा दिया गया है। दीप्ति रावत के नाम की चर्चा लंबे समय से थी और अब उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने कुंदन परिहार और तरुण बंसल को भी प्रदेश महामंत्री बनाया है।