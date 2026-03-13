उत्तराखंड सरकार पर ‘अपने’ ही दाग रहे सबसे ज्यादा सवाल, भाजपा विधायकों ने पूछे 155 प्रश्न
विधानसभा सत्र में अपने क्षेत्र की समस्याओं और बुनियादी मुद्दों पर सरकार से सबसे ज्यादा सवाल भाजपा के अपने विधायक ही कर रहे हैं। सत्र की तीन दिन की कार्यसूची में प्रश्नकाल के लिए दर्ज सवालों का ब्योरा इसकी पुष्टि कर रहा है।
बजट सत्र में अब तक सदन में आए 255 सवालों में 155 भाजपा के विधायकों के हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों के सवालों की संख्या महज 67 है। इस तरह देखा जाए तो अब तक आए सवालों में 60% के जवाब सरकार को अपने ही विधायकों के देने पड़े हैं। कांग्रेस के सवाल महज 26.27 प्रतिशत तक ही पहुंच पाए।
गुरुवार को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने प्रश्नकाल की समीक्षा की तो यह तस्वीर सामने आई। यदि विधायक संख्या के औसत से देखा जाएगा तो निर्दलीय विधायक, भाजपा और कांग्रेस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। दो निर्दलीय विधायकों की ओर से प्रश्नकाल के लिए अब तक 33 सवाल दर्ज कराए गए हैं।
प्रति विधायक द्वारा सरकार से सवाल पूछने के हिसाब से बात करें तो भाजपा विधायक महेश जीना के सबसे आगे हैं। उन्होंने सर्वाधिक 44 सवाल है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय विधायक संजय डोभाल है। इनके अब तक 28 सवाल आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर भाजपा से प्रीतम सिंह पंवार, राम सिंह कैडा और कांग्रेस से सुमित हृदयेश हैं। इन तीनों के 19-19 सवाल कार्यसूची में दर्ज में है।
विधायकों के लिए प्रश्नकाल अहम : जगदीश चंद्र
विधानसभा के पूर्व सचिव व संवैधानिक व्यवस्थाओं के जानकार जगदीश चंद्र कहते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जनता के प्रति जवाबेदही तय होती है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो उसके क्षेत्र में होने वाली समस्याओं, गतिविधियों, विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही के विषय प्रश्नकाल में प्रमुखता से उठाए।
कार्यपालिका जनाकांक्षाओं के अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं कर रही है तो यह विषय भी प्रश्नकाल में उठाया जाना चाहिए। ये विधायक का अधिकार भी है व दायित्व भी। ये प्रश्न अल्पसूचित, तारांकित और अतारांकित श्रेणी के होते हैं। चाहे वो पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का, अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए प्रश्नकाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य को प्रश्नों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि विधानसभा सचिवालय द्वारा जो भी प्रश्न सदन के पटल पर रखे गए हैं, उन सरकार बिना किसी देरी के उत्तर उपलब्ध कराए। इससे वास्तविक रूप से जनसमस्याओं का निराकरण करने की व्यवस्था का पालन हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
