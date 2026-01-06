Hindustan Hindi News
22 साल के छात्र को गोलियों से भूनने के बाद भाजपा नेता ने खुद पुलिस क्यों बुलाई? जुर्म के पीछे की कहानी

22 साल के छात्र को गोलियों से भूनने के बाद भाजपा नेता ने खुद पुलिस क्यों बुलाई? जुर्म के पीछे की कहानी

संक्षेप:

22 साल के नितिन को गोलियों से भूनने के बाद भाजपा नेता अमित बिष्ट ने खुद पुलिस को फोन करके अपने घर बुलाया। इससे पहले उसने बचने के लिए सीसीटीवी मिटा डाले थे। इस वारदात के पीछे की कहानी भी सामने आई है।

Jan 06, 2026 12:25 pm ISTGaurav Kala हल्द्वानी
उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा नेता अमित बिष्ट ने 22 साल के नितिन को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात रविवार आधी रात तब हुई जब नितिन अपने दोस्त कमल के साथ पार्टी से लौटते हुए पार्षद के बेटे से मिलने उसके घर गए थे। आरोपी ने नितिन और उसके दोस्त के सामने बिना कुछ सुने ही गोली चला दी। इतना ही नहीं अमित बिष्ट इतना गुस्सा थे कि गाली-गलौज करते हुए नितिन को दौड़ाते हुए गोलियों से भून डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम दने के बाद भाजपा नेता ने ही खुद पुलिस को फोन कर बुलाया था।

विवाद क्या था

हत्यारोपी पार्षद अमित का बेटा, नितिन का दोस्त है। बताया जा रहा है कि एक गिरोह के सदस्य से पार्षद के बेटे का कुछ समय पूर्व झगड़ा हो गया था। गिरोह ने पार्षद के बेटे को देख लेने की धमकी दी थी। गिरोह के कुछ सदस्यों को नितिन का दोस्त कमल जानता था। अभी हाल ही में पार्षद के बेटे ने नितिन को विवाद के बारे में जानकारी दी थी। रविवार रात कमल और नितिन पार्टी से लौटते वक्त पार्षद के बेटे से इसी सिलसिले में मिलने उसके घर गए थे।

दोस्त ने वारदात का आंखों देखा हाल बताया

नितिन के दोस्त कमल के मुताबिक, पार्टी से लौटते समय नितिन ने कहा था कि वह पार्षद के बेटे को जानता है। उससे मिलने के लिए ही पार्षद के घर गए थे। कमल ने बताया कि उसने जैसे ही घर की बेल बजाई तो पार्षद बाहर आए। पास ही उनका बेटा भी खड़ा था। मैंने उन्हें हाथ भी जोड़े, लेकिन पार्षद अमित बिष्ट ने बिना कुछ सुने ही फायर झोंक दिया। इसके बाद दूसरी गोली नितिन की पीठ पर मारी। इससे नितिन पास ही एक गड्ढे में गिर गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। कमल के अनुसार, इसके बाद वे लोग हथियार लेकर मेरे पीछे आए तो मैं जान बचाकर सीधे अपने घर को भागा। रात में ही मैंने फोन पर विपिन के बारे में जानकारी जुटाई तो उसके सही होने की जानकारी मिली। सुबह नितिन की मौत का पता चलने पर कोतवाली पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए।

पार्षद ने पहले गोली मारी फिर पुलिस को सूचना दी

हत्यारोपी पार्षद ने पहले गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद घर जाकर कुछ देर बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। कहा जा रहा है कि मृतक के परिवार को भी कॉल कर आरोपी ने घटना के बारे में बताया। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों ने इससे इनकार किया है। बताया जा रहा है आरोपी ने खुद कोतवाली में फोन कर घटना की सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी घर में ही बैठा था। अन्य सदस्य अपने कमरे में थे। उसके साथ उसका बेटा था। इसके बाद पुलिस आरोपी व उसके बेटे को कोतवाली ले आई।

हत्या गंभीर चिंताजनकः हरीश रावत

पूर्व सीएम हरीश रावत ने नितिन की गोली मारकर हुई हत्या को गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने गहरा दुख जताते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति यदि संयम नहीं रख सकते तो उन्हें राजनीति में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कहा कि राज्य में ऐसे मामलों में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं।

