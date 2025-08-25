Uttarakhand BJP in Turmoil Former CMs Trivendra and Tirath Open Front Corruption and Internal Clash Ahead of 2027 उत्तराखंड भाजपा में फूट! दो पूर्व CM ने खोल दिया मोर्चा, एक की घेराबंदी दूसरे ने कही चुभने वाली बात, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड भाजपा में फूट! दो पूर्व CM ने खोल दिया मोर्चा, एक की घेराबंदी दूसरे ने कही चुभने वाली बात

दिल्ली में हालिया उत्तराखंड भाजपा बैठक के दौरान त्रिवेंद्र रावत नाराज़ होकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा से मुलाकात की। दूसरी तरफ तीरथ रावत ने भ्रष्टाचार पर चुभने वाली बात कही है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनMon, 25 Aug 2025 02:39 PM
उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा के भीतर उठापटक फिर सार्वजनिक हो गई है। प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने अलग-अलग अंदाज में मोर्चा खोलकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, दिल्ली में हालिया हुई उत्तराखंड भाजपा की बैठक से खबर आई कि त्रिवेंद्र नाराज होकर निकल गए। फिर उन्होंने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा से मुलाकात की। इस मुलाकात को उन्होंने सामान्य बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे अहम घटनाक्रम बताया जा रहा है। दूसरी ओर तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार उसी रफ्तार में जारी है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों नेताओं की नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनात्मक भी है। भाजपा के लिए ये घटनाक्रम और बयान इसलिए भी मुश्किल पैदा करने वाले हैं, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पहले ही भाजपा पर भ्रष्टाचार और आपदा को लेकर लगातार निशाना साध रही है। हाल ही में गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र भी चार दिन के बजाय डेढ़ दिन में निपट गया।

त्रिवेंद्र की घेराबंदी

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा से मुलाकात की थी। इस दौरान हालांकि साहित्य और सृजन पर चर्चा हुई लेकिन इसे राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। त्रिवेंद्र उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर पहले भी हमलावर रहे हैं। 28 मार्च को उन्होंने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया था। रावत ने कहा था कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना पर सवाल उठाया था।

तीरथ सिंह रावत ने कही चुभने वाली बात

पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 अगस्त को मसूरी में एक कार्यक्रम में दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद भी भ्रष्टाचार की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। फर्क बस इतना है कि पहले यहां से ट्रक भरकर बाहर भेजा जाता था, लेकिन अब पूरा खेल यहीं के लोगों के बीच हो रहा है। यानी भ्रष्टाचार का जाल अब राज्य के भीतर ही बुन चुका है।

उन्होंने कहा कि जैसे नेता अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, वैसे ही अधिकारी भी होते हैं—कुछ ईमानदार होकर जनता की सेवा करते हैं, तो कुछ पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। जब तक सरकार ठोस योजना बनाकर काम नहीं करेगी, तब तक आम जनता को राहत मिलना मुश्किल है।

त्रिवेंद्र और तीरथ पूरा नहीं कर पाए थे कार्यकाल

त्रिवेंद्र और तीरथ, दोनों को ही मुख्यमंत्री पद से अचानक हटाया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन कार्यकाल के चार साल भी पूरे नहीं हुए कि मार्च 2021 में अचानक उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उस समय पार्टी के भीतर उनकी कार्यशैली और निर्णयों को लेकर नाराजगी बढ़ी हुई थी, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायतें पहुंची थीं कि वे विधायकों व संगठन को साथ लेकर नहीं चल पा रहे। इसके बाद भाजपा आलाकमान ने उन्हें हटाकर 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी।

दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत भी महज चार महीने ही पद पर टिक पाए। पार्टी के आंतरिक सर्वे में उस समय बात सामने आई थी कि तीरथ के चेहरे के दम पर भाजपा का चुनाव जीतना मुश्किल है। इसके अलावा वो उस वक्त गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद भी थे, अगर उपचुनाव हार जाते तो भाजपा के हाथ से लोकसभा सीट भी निकल जाती। नतीजतन, जुलाई 2021 में उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया।

