उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष के 'माल' पर बवाल, कांग्रेस का पलटवार- संस्कार ही ऐसे
उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के ‘निकाले हुए माल’ शब्द को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मामले में पलटवार करते हुए कहा कि यह उनके संस्कार दिखाते हैं।
उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से पूर्व विधायकों के संदर्भ में दी गई एक टिप्पणी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कड़ा पलटवार किया है। गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट के बयान को बेहद आपत्तिजनक और स्तरहीन करार देते हुए उन्हें पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है।
रविवार को सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में गणेश गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट जब भी सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं, वे अपनी पार्टी के संस्कारों का परिचय देना नहीं भूलते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अध्यक्ष की भाषा शैली न केवल अमर्यादित है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीतिक संस्कृति को भी कलंकित करने वाली है।
भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा था
बता दें कि मामले की जड़ महेंद्र भट्ट का वह बयान है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले या पूर्व विधायकों के लिए ‘निकाला हुआ माल’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इस पर गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, महेंद्र भट्ट ने उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने उस सदन की गरिमा बढ़ाई है। भट्ट स्वयं आज भी उसी सदन में पहुंचने के लिए लालायित हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी शब्दावली का चयन सोच-समझकर करना चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान पर दी सफाई
निकाले गए माल शब्द को लेकर ट्रोल होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका आशय भाजपा से अनुशासनहीनता की वजह से निकाले गए लोगों से था। भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की आपत्ति उसकी द्विअर्थी सोच की वजह से है। उन्होंने कहा कि उनका आशय भ्रष्टाचारी, अनुशासनहीन नेताओं से था।
कांग्रेस में जल्द बड़ी टूट- भाजपा अध्यक्ष
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि कांग्रेस में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है और उसके कई नेता जल्द भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। रविवार को पत्रकारों ने महेंद्र भट्ट से कांग्रेस के ज्वाइनिंग कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछे। इसके जबाव में भट्ट ने कहा कि भाजपा लंबे समय से अपने संगठन के विस्तार के कार्यों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पूर्व में भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि कई अन्य नेता पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा तेजी से मिशन 2027 के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी हुई है और इस बार पार्टी तीसरी बार सरकार बनाकर राज्य में हैट्रिक लगाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।