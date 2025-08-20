उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का कहर, 3200 मुर्गियों की मौत, जिम कॉर्बेट में कोविड जैसे प्रोटोकॉल

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का कहर है। उधमसिंह नगर जिले में 3200 मुर्गियों की मौत की खबर है। वहीं, जिम कॉबेट समेत सभी जू और रेस्क्यू सेंटरों में कोविड जैसे प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

Uttarakhand Bird Flu: उत्तराखंड के कुमाऊं में बर्ड फ्लू ने कहर बरपा दिया है। ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा और किच्छा क्षेत्र के पोल्ट्री फार्मों में अब तक करीब 3200 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। किच्छा में 2222 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि खटीमा में भी सैकड़ों मुर्गियों की मौत ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है।

खतरे को देखते हुए पशुपालन और वन विभाग दोनों हाई अलर्ट पर हैं। जू और रेस्क्यू सेंटरों में कोविड जैसी सख्ती लागू कर दी गई है। अल्मोड़ा के चिड़ियाघर में पर्यटकों को बिना सैनिटाइज किए एंट्री नहीं दी जा रही। कार्बेट नेशनल पार्क में तो कर्मचारियों को पीपीई किट पहनकर ही बाघ और गुलदारों के पास जाने की अनुमति है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोविड जैसी सख्ती अल्मोड़ा के एनटीडी स्थित चिड़ियाघर में वर्तमान में 10 गुलदार हैं। इन्हें देखने के लिए रोजाना पर्यटक यहां आते हैं। अल्मोड़ा मृग विहार के वनक्षेत्राधिकारी किशोर गोस्वामी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कर्मचारियों को साफ-सफाई रखने की हिदायत दी गई है। पर्यटकों के हाथों सेनेटाइज किया जा रहा है। पर्यटकों और वन्यजीवों को उचित दूरी बनी रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी ओर कार्बेट नेशनल पार्क के रेस्क्यू सेंटर में बिना सेफ्टी किट पहने कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

ऊधमसिंह नगर में 3200 मुर्गियों की मौत ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा और किच्छा क्षेत्र में दो पोल्ट्री फार्मों पर लगभग 3200 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। जिसमें किच्छा 2222 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जबकि खटीमा में मंगलवार सुबह चकरपुर क्षेत्र के नदन्ना गांव स्थित हनुमान सिंह के पोल्ट्री फार्म में करीब 1020 मुर्गियों की मृत्यु हो गई। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन व पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। मंगलवार सुबह खटीमा चकरपुर क्षेत्र के नदन्ना गांव स्थित हनुमान सिंह के पोल्ट्री फार्म में करीब 1020 मुर्गियों की मृत्यु हो गई।

बागेश्वर में हो चुकी बर्ड फ्लू की पुष्टि बागेश्वर में मुर्गियां मृत मिलने पर 77 के सैंपल सोली गांव से आरबीआई बरेली जांच के लिए भेजे थे। अभी तक एक मुर्गी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं बर्ड फ्लू को देखते हुए अल्मोड़ा में अलर्ट किया गया है।

पिथौरागढ़ से 22 सैंपल जांच के लिए भेजे गए पिथौरागढ़ में बर्ड फ्लू के कारण अभी मुर्गियों के मरने का मामला सामने नहीं आया है। सीवीओ डॉ. योगेश शर्मा का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों से मुर्गी सप्लाई पर रोक लगाई गई है। 22 सैंपल लिए गए हैं।