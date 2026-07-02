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मदरसों के लिए अब से नया शिक्षा बोर्ड, निकलेंगे डॉक्टर और इंजीनियर; उत्तराखंड देश में पहला राज्य

Gaurav Kala देहरादून
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उत्तराखंड ने अपने नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। देश में पहली बार यूसीसी लागू करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के लिए नया शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। इसमें में देश में नंबर वन बन गया है।

मदरसों के लिए अब से नया शिक्षा बोर्ड, निकलेंगे डॉक्टर और इंजीनियर; उत्तराखंड देश में पहला राज्य

उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इससे पहले भी यूसीसी समेत धामी सरकार के कई फैसले दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन चुके हैं।

उत्तराखंड में राज्य मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है। अब इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण का शुभारंभ किया। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

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मुस्लिम बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक-2025 के तहत राज्य में प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो राज्य में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया है। यह केवल एक संस्था की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला निर्णय है।

निकलेंगे डॉक्टर और इंजीनियर

मदरसा बोर्ड के भंग होते ही बुधवार को उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा के नए युग का आगाज हो गया। अब मदरसों को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिलेगी। छात्रों को हाईस्कूल-इंटर के बाद सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, साथ में डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना भी सच होगा।

सभी को आधुनिक शिक्षा

धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले और वह आधुनिक शिक्षा, तकनीक एवं कौशल के माध्यम से आगे बढ़ सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवा न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय ज्ञान, नवाचार और तकनीक का युग है। एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल तकनीक और नए कौशल भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि कोई भी बच्चा विकास की इस यात्रा से पीछे न छूटे। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामूहिक प्रयासों से देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राज्य द्वारा हासिल की गई सभी उपलब्धियों में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। अल्पसंख्यक विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि प्राधिकरण से मुस्लिम के साथ ही अब ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को विशिष्ट मान्यता मिलेगी। देश में उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है।

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किसी की परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। उसी का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड में प्राधिकरण का गठन किया गया है।

सीएम ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का प्रयास है कि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कौशल विकास और आधुनिक शिक्षा में दक्ष बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले की व्यवस्थाओं में जिन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उन्हें भी अब शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिलेगा।

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संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

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