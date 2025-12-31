उत्तराखंड में टल गए बार कौंसिल चुनाव, अब किस डेट को डाले जाएंगे वोट

संक्षेप: उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव टल गए हैं। ये चुनाव नए साल में फरवरी 2026 में होंगे। बताया जाता है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने विंटर वैकेशन और खराब मौसम के कारण अधिवक्ताओं की मांग पर यह फैसला लिया है।

उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव टल गए हैं। ये चुनाव अब नए साल में 17 फरवरी 2026 को होंगे। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने शीतकालीन अवकाश और खराब मौसम के कारण अधिवक्ताओं की मांग पर यह फैसला लिया है। इससे पहले चुनाव 4 फरवरी को होने थे लेकिन पहाड़ी जिलों की जिला अदालतों और नैनीताल हाईकोर्ट में शीतकालीन लंबी छुट्टियों की वजह से इसे टाल दिया गया है।

4 फरवरी को होना था चुनाव बार कौंसिल के चुनाव अब नए साल में 4 फरवरी के बजाय 17 फरवरी को होंगे। बार कौंसिल चुनाव को लेकर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। बैठक समिति के अध्यक्ष जस्टिस राजीव शर्मा की अगुवाई में आयोजित की गई जिसमें सेवानिवृत्त जस्टिस कुलदीप सिंह और यूसी ध्यानी की ओर से प्रतिभाग किया गया।

शीतकालीन अवकाश के चलते फैसला उत्तराखंड बार एसोसिएशन और प्रदेश की विभिन्न बार एसोसिएशनों की ओर से बार कौंसिल के 04 फरवरी को होने वाले चुनाव पर आपत्ति दर्ज की गई थी। शीतकालीन अवकाश और मौसम को देखते हुए चुनाव को टालने की मांग की गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद जिला अदालतें और सिविल कोर्ट 2 जनवरी से 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी नए साल में 11 जनवरी से 08 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

17 फरवरी को डालें जाएंगे वोट बार कौंलिस के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह पाल की ओर से भी चुनाव की तिथि को लेकर आपत्ति दर्ज करायी गयी। इसी को देखते हुए समिति ने 4 फरवरी की तिथि को टालते हुए 17 फरवरी की तिथि तय कर दी। समिति ने बार कौंसिल के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि इस संदर्भ में जल्द नई अधिसूचना जारी करें और वेबसाइट पर अपलोड करें।