Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand bar council elections have been postponed
उत्तराखंड में टल गए बार कौंसिल चुनाव, अब किस डेट को डाले जाएंगे वोट

उत्तराखंड में टल गए बार कौंसिल चुनाव, अब किस डेट को डाले जाएंगे वोट

संक्षेप:

उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव टल गए हैं। ये चुनाव नए साल में फरवरी 2026 में होंगे। बताया जाता है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने विंटर वैकेशन और खराब मौसम के कारण अधिवक्ताओं की मांग पर यह फैसला लिया है। 

Dec 31, 2025 12:26 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव टल गए हैं। ये चुनाव अब नए साल में 17 फरवरी 2026 को होंगे। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने शीतकालीन अवकाश और खराब मौसम के कारण अधिवक्ताओं की मांग पर यह फैसला लिया है। इससे पहले चुनाव 4 फरवरी को होने थे लेकिन पहाड़ी जिलों की जिला अदालतों और नैनीताल हाईकोर्ट में शीतकालीन लंबी छुट्टियों की वजह से इसे टाल दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

4 फरवरी को होना था चुनाव

बार कौंसिल के चुनाव अब नए साल में 4 फरवरी के बजाय 17 फरवरी को होंगे। बार कौंसिल चुनाव को लेकर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। बैठक समिति के अध्यक्ष जस्टिस राजीव शर्मा की अगुवाई में आयोजित की गई जिसमें सेवानिवृत्त जस्टिस कुलदीप सिंह और यूसी ध्यानी की ओर से प्रतिभाग किया गया।

शीतकालीन अवकाश के चलते फैसला

उत्तराखंड बार एसोसिएशन और प्रदेश की विभिन्न बार एसोसिएशनों की ओर से बार कौंसिल के 04 फरवरी को होने वाले चुनाव पर आपत्ति दर्ज की गई थी। शीतकालीन अवकाश और मौसम को देखते हुए चुनाव को टालने की मांग की गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद जिला अदालतें और सिविल कोर्ट 2 जनवरी से 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी नए साल में 11 जनवरी से 08 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

17 फरवरी को डालें जाएंगे वोट

बार कौंलिस के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह पाल की ओर से भी चुनाव की तिथि को लेकर आपत्ति दर्ज करायी गयी। इसी को देखते हुए समिति ने 4 फरवरी की तिथि को टालते हुए 17 फरवरी की तिथि तय कर दी। समिति ने बार कौंसिल के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि इस संदर्भ में जल्द नई अधिसूचना जारी करें और वेबसाइट पर अपलोड करें।

ये भी पढ़ें:एंजेल चकमा हत्याकांड की जांच करेगी SIT, सजा देने की मांग; त्रिपुरा CM भी बोले
ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल कोहरे का येलो अलर्ट; बारिश से होगा नए साल का स्वागत
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में हैवानियत; लिफ्ट के बहाने महिला से कार में गैंगरेप, सड़क पर फेंका

20 फरवरी को काउंटिंग

यह भी फैसला लिया गया कि 19 फरवरी तक मतपेटियों को बार कौंसिल के कार्यालय तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके अगले दिन 20 फरवरी 2026 को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसी रावत, उपाध्यक्ष सुशील वशिष्ट और पूर्व अध्यक्ष डीसी मेहता और पूर्व महासचिव वीरेन्द्र रावत ने समिति के इस निर्णय पर खुशी जाहिर की और आभार जताया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।