भाजपा सरकार लेकर आई ‘बैणी-भुली’ स्कीम, 5 लाख महिलाओं को लाभ, दिसंबर में पहली किस्त
Baini Bhuli Scheme: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैणी-भुली योजना से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। दिसंबर में पहली किस्त जारी की जाएगी।
उत्तराखंड की पांच लाख से अधिक महिलाओं को जल्द आर्थिक मदद मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में बैणी-भुली (स्थानीय भाषा में बड़ी और छोटी बहन) योजना के तहत दिसंबर में पहली किस्त जारी करने का ऐलान किया। योजना के तहत महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि, प्रत्येक लाभार्थी को कितनी रकम मिलेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसकी पहली किस्त दिसंबर माह में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
धामी ने गिनाए सरकार के काम
राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर स्तर पर सहयोग मिले। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है। चार वर्षों में चमोली में 900 से अधिक परिवारों की महिलाओं को तीन करोड़ से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
योजना की पहली किस्त दिसंबर में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बैणी-भुली योजना की औपचारिक घोषणा यूं तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कर दी गई थी। योजना की पहली किस्त दिसंबर में दी जानी है। योजना में स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदीयों के साथ स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी सभी महिलाओं को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि महिलाओं को दी जाएगी, अभी यह तय नहीं है।
24 सालों में 28.48 लाख करोड़ के पार अर्थव्यवस्था
सीएम के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2050 तक के लक्ष्य तय कर विकसित उत्तराखंड विजन तैयार किया गया है। जीएसडीपी 3.48 लाख करोड़ से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय 20.4 लाख करने का लक्ष्य है। एमएसएमई में 22.11 लाख रोजगार, पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना बढ़ाने का भी लक्ष्य तय किया गया है।
सीएम बोले, प्रकृति-विकास के बीच समन्वय आवश्यक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम आवास में 47 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पथ साइकिल यात्रा-2026 के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धामी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर ही विकास योजनाएं आगे बढ़ाई जाएं।
सीएम ने पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी की ओर से निकाली गई यात्रा में शामिल सभी लोगों को अभियान की सफलता की बधाई दी। कहा कि 47 दिनों तक साइकिल यात्रा करना प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके समर्पण, दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रेरणादायी उदाहरण है। कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। डॉ. जोशी ने बताया कि दो अक्तूबर को नेपाल के जनकपुर धाम से यात्रा प्रारंभ हुई। 47 दिन में अंतरराष्ट्रीय साइकिल यात्रा में तीन हजार किलोमीटर की अधिक की दूरी तय की गई।
सिलक्यारा घटना की वर्षगांठ पर कार्यक्रम
सीएम ने 28 से 30 नवंबर तक दून में होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के पोस्टर का भी विमोचन किया। यू-कॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सफल बचाव अभियान की तीसरी वर्षगांठ पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के लिए आरोग्य रथ रवाना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपदों के लिए दो मोबाइल मेडिकल यूनिट ‘आरोग्य रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल पर्नोड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन के सीएसआर कार्यक्रम के तहत टीएसएल फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है।
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