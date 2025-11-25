श्रद्धालु ध्यान दें! आज से बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, क्यों लिया फैसला?

संक्षेप: बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम अवतारों में से एक है, जो वैष्णवों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है। बद्रीनाथ मंदिर के साथ-साथ बद्रीनाथ कस्बा पंच बद्री मंदिरों का भी हिस्सा है, जिनमें योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री शामिल हैं।

भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम आने का प्रोग्राम बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 2:56 बजे सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले मंदिर को 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। कपाट बंद करने की प्रक्रिया दोपहर 1 बजे शुरू हुई है। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने इस औपचारिक बंदी (ceremonial closure) के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और कपाट बंद होते देखने के लिए 5,000 से अधिक भक्तों के मौजूद रहने की उम्मीद है।

बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम अवतारों में से एक है, जो वैष्णवों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है। बद्रीनाथ मंदिर के साथ-साथ बद्रीनाथ कस्बा पंच बद्री मंदिरों का भी हिस्सा है, जिनमें योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री शामिल हैं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है, जिसके ऊपर एक छोटा गुंबद है जो सोने की परत वाली छत से ढका हुआ है।

बद्रीनाथ मंदिर को तीन भागों में बांटा गया है। ➤गर्भ गृह: जहां मुख्य देवता स्थापित हैं। ➤दर्शन मंडप : जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ➤सभा मंडप: जहां तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर ठीक भगवान की मुख्य मूर्ति के सामने, गरुड़ पक्षी की मूर्ति विराजमान है, जो भगवान बद्रीनारायण का वाहन है। गरुड़ हाथ जोड़े हुए और प्रार्थना की मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। मंडप की दीवारें और खंभे बारीक नक्काशीसे ढके हुए हैं। गर्भ गृह का ऊपरी हिस्सा सोने की चादर से ढका हुआ है और इसमें भगवान बद्रीनारायण, कुबेर (धन के देवता), नारद ऋषि, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियाँ हैं। पूरे परिसर में 15 मूर्तियां स्थापित हैं।

इससे पहले, विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ धाम के कपाट, 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे सर्दियों के लिए विधिवत तरीके से बंद कर दिए गए थे। यह तिथि भाई दूज (कार्तिक शुक्ल सप्तमी, अनुराधा नक्षत्र) के साथ मेल खाती थी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। कपाट बंद होने से पहले मंदिर को फूलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। मंदिर परिसर में भारतीय सेना के बैंड की ओर से बजाई गई भक्ति धुनों और "जय बाबा केदार" के जयकारों से माहौल गूंज उठा था। ठंडे मौसम के बावजूद, लगभग 10,000 श्रद्धालु इस दिव्य और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए थे।