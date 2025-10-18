विधानसभा सचिवालय में क्लर्क पद का जारी हो गया फर्जी नियुक्ति पत्र, केस दर्ज

संक्षेप: इसे विधानसभा से जारी बताया गया। बीते नौ मई को जारी यह पत्र निधि उनियाल पत्नी दिगंबर प्रसाद उनियाल निवासी सौड़ा सरोला,रायपुर की विधानसभा में क्लर्क के पद पर नियुक्ति का था।

विधानसभा सचिवालय में क्लर्क के पद पर नियुक्ति का फर्जी पत्र जारी कर दिया गया। इसके बाद यह पत्र विधानसभा सचिवालय को भेजकर इस बारे में आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई। विधानसभा के अनुसचिव की ओर से मामले में नेहरू कॉलोनी थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

एसओ नेहरू कॉलोनी संजीत कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय के अनु सचिव हरीश कुमार ने एसएसपी कार्यालय में तहरीर भेजी। इसमें बताया कि उन्हें एक पत्र मिला। इसे विधानसभा से जारी बताया गया। बीते नौ मई को जारी यह पत्र निधि उनियाल पत्नी दिगंबर प्रसाद उनियाल निवासी सौड़ा सरोला,रायपुर की विधानसभा में क्लर्क के पद पर नियुक्ति का था।

विधानसभा ने अपनी जांच में पाया कि यह आदेश जाली है। इसमें जारी करने वाले उपसचिव के तौर पर जिस अमित सिंह का उल्लेख है,वह व्यक्ति विधानसभा में इस पद पर कार्यरत नहीं है। एसओ संजीत कुमार ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र के बारे में आरटीआई के तहत सूचना मांगी।