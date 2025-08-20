उत्तराखंड में खत्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड; मदरसों को लेनी होगी मान्यता, विधेयक पास

उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पारित कर दिया। इससे अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ अब सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध समुदायों को भी मिलेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया।इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे। साथ ही सभी मदरसों मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी।

सिख, जैन समेत इन समुदायों को सौगात इस विधेयक को पारित करा कर धामी सरकार ने सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को भी बड़ी सौगात दी है। विधेयक के तहत उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हो सकेगा। अब तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही दिया जाता था।

सीमित थी अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में एक पोस्ट में कहा कि बुधवार को विधानसभा में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक- 2025 पारित कर दिया गया। अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी।

गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम सीएम धामी ने आगे कहा- मदरसा शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं, मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ियां और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आ रही थीं।

मदरसा शिक्षा बोर्ड इस डेट से हो जाएगा खत्म मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 एक जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएंगे।

सभी संस्थानों को लेनी होगी मान्यता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को पारदर्शी मान्यता लेनी होगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ होगी वरन विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

संस्थानों की प्रभावी निगरानी होगी सुनिश्चित मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी एवं आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर यह विधेयक शिक्षा को नई दिशा देने के साथ ही राज्य में शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक सदभाव को मजबूत करेगा।

मदरसों को भी लेनी होगी मान्यता बता दें कि इस विधेयक में एक ऐसे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिससे सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता लेना अनिवार्य होगा। यानी अब सूबे में सभी मदरसों को भी सरकार से मान्यता लेनी होगी।